По стопам музея. Открытие музколледжа в Барнауле вновь перенесли из-за проблем в проекте

Сроки завершения реконструкции здания Алтайского государственного музыкального колледжа переносят и переносят

02 февраля 2026, 06:55, Вячеслав Кондаков

Строительство концертного зала музыкального колледжа / Фото: amic.ru

Реконструкция здания Алтайского государственного музыкального колледжа, где в начале нулевых размещался культовый ночной клуб "Зебра", может не закончиться в 2026 году. Сейчас в помещениях идет отделка, но параллельно в проект вносят очередные изменения, которые немного "тормозят" процесс. Об этом 28 января в ходе пресс-конференции сообщил заместитель председателя правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев. По его словам, строители постараются завершить все работы до конца 2026 года, но точных сроков чиновник называть не стал. Интересно, что культурный объект не могут достроить уже несколько лет.

Как идет реконструкция объекта?

Сдать современный концертный зал на 447 человек планировали в конце 2023-го. Однако из-за изменений в проектно-сметной документации сроки пришлось скорректировать, а ремонт здания "подорожал" с 320 до 500 млн рублей. Сейчас сумма, скорее всего, должна быть еще больше. Строят объект много лет. Правда, не так долго, как новый Художественный музей Алтайского края.

По словам Юрия Абдуллаева, основные строительные работы уже выходят на финишную прямую, в помещениях становится заметно "чище", а бригады переходят к отделке. Обновление идет при поддержке правительства Алтайского края и с участием средств краевого бюджета — проект считают одним из ключевых для культурной инфраструктуры региона.

Главный объект реконструкции — концертный зал. Он будет просторным и технологичным: проектные решения ориентируют на уровень крупных площадок. Обновляют не только сцену и зал. Рядом предусмотрены и образовательные аудитории — чтобы колледж работал как полноценный учебно-концертный комплекс.

«Он будет большим, очень современным — с такими проектными решениями, какие мы реализовывали в концертном зале "Сибирь"», — сообщил Юрий Абдуллаев.

Ожидается, что зал станет центром притяжения для будущих артистов. Речь не только о студентах музыкального колледжа: площадку планируют задействовать и для занятий с молодыми музыкантами, и для концертов.

«Это будет полноценное музыкальное пространство, чтобы и студенты колледжа, и молодые исполнители получили серьезную площадку — для занятий и для того, чтобы представлять свои таланты», — отметил заместитель председателя правительства.

Почему сроки сдачи вновь изменили?

Юрий Абдуллаев пояснил журналистам, что пришлось проводить корректировку проектно-сметной документации. Часть изменений связана с обновлением требований и нормативов, часть — с непредвиденными работами, которые "вылезли" уже в процессе демонтажа и вскрытия конструкций.

«Ряд решений менялся в соответствии с нормами, а где-то появились непредвиденные работы — это всплывало уже в ходе вскрытия», — пояснил чиновник.

Когда достроят зал музыкального колледжа — точно неизвестно. Подрядчик надеется, что все работы выполнят до конца 2026 года. На объекте работает компания "Век-Строй", которая возводила театр кукол "Сказка" и Музей военной истории.

Как изменится здание музыкального колледжа?

После реконструкции на цокольном этаже здания появится зона технических и служебных помещений. Кроме того, там разместят туалеты для посетителей и лифты. На первом этаже расположат кассы, вестибюль с кафе, а также концертный зал на 447 человек. Ширина зала составит 17,3 метра, а его глубина — около 30 метров. Также на первом этаже появятся гримерные и склады для музыкальных инструментов. В ходе реконструкции площадь объекта увеличится на 1000 квадратных метров: будет построен третий этаж, соединяющий концертный зал с четырехэтажным корпусом. Здесь разместят библиотеку, читальный зал и административные кабинеты.

В этом здании располагался клуб "Зебра" — одно из самых популярных мест города в начале нулевых. Отдохнуть в "Зебру" приходили неформалы, любители рок-музыки и обычные студенты краевой столицы.