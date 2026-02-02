Адвокат назвал неочевидные зимние штрафы для водителей

Один из них — неправильная парковка, когда колеса стоят на проезжей части, а часть автомобиля (багажник или капот) нависает над тротуаром

02 февраля 2026, 08:47, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Большинство водителей знают, что зимой можно получить штраф за нечитаемые из-за снега и грязи госномера. Однако сезон таит и другие, менее очевидные риски, о которых рассказал агентству "Прайм" адвокат Александр Шиманский.

Один из них — неправильная парковка, когда колеса стоят на проезжей части, а часть автомобиля (багажник или капот) нависает над тротуаром. Это может мешать пешеходам, особенно когда тротуары сужаются из-за сугробов, и они могут пожаловаться через онлайн-сервисы.

Другая рискованная ситуация — оставить машину на газоне, скрытом под снегом. Адвокат предупреждает: время года и высота снежного покрова не являются смягчающими обстоятельствами. Оспорить такой штраф в суде почти невозможно. Поэтому стоит заранее проверять по картам в телефоне, где проходит граница дороги и газона, — на летних панорамах это обычно хорошо видно.

Эксперт также напомнил о возможности штрафов за слишком долгий прогрев автомобиля во дворе, за не очищенную от снега крышу и капот, а также за неработающие стеклоочистители.