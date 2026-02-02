"Очень странные дела" и рэп-спектакль. Какие концерты и постановки посмотреть в Барнауле

Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие дни

02 февраля 2026, 07:00, ИА Амител

Афиша самых ярких событий на эту неделю / Фото: amic.ru

Концерт Евы Польны, рэп-спектакль "Слово о полку Игореве" и "Квиз, плиз!" "Очень странные дела" — amic.ru публикует афишу самых ярких событий на эту неделю.

2 февраля

Программа "Музыкальное приношение учителю"

В этот вечер на сцене филармонии выступят ученики заслуженного работника культуры РФ Эльвиры Петровны Россинской, чтобы выразить глубокую благодарность и почтить память мастера и преподавателя, почти шесть десятилетий преданно служившего искусству, воспитавшему не одно поколение талантливых исполнителей международного уровня.

Прозвучат образцовые произведения для фортепиано известных русских и зарубежных композиторов — Й. Гайдна, Ф. Листа, С. В. Рахманинова, Д. Шостаковича и др.

18:30

Филармония Алтайского края

300 рублей

3 февраля

Концерт Евы Польны

Ева Польна не только автор потрясающих песен, но и неутомимый экспериментатор, который легко завоевывает сердца поклонников самых разных жанров.

19:00

ДК "Мотор"

3500–7000 рублей

4 февраля

Спектакль "Шинель"

Еще со школы мы привыкли воспринимать главного героя повести Акакия Акакиевича Башмачкина как "маленького человека": робкого, ничем не примечательного чиновника, который из-за своего неумения кусаться терпит различные притеснения от сослуживцев и начальников. А что если это не все?

Режиссер-хореограф А. Шуйский не просто оживляет мир чистых, ровным почерком выписанных строк Акакия Акакиевича, он дает ему право голоса и заставляет его танцевать. Чтобы зритель смог рассмотреть этот мир со всех сторон, изучить и заметить те мелочи, которые обычно ускользают от внимания. Ведь, как говорится, Бог — в мелочах.

18:30

Театр драмы им. Шукшина

100–400 рублей

5 февраля

Спектакль "Яга"

Что делает ведьму ведьмой? Страх тех, кто не желает услышать ее правду, или выбор, который она совершает, когда мир отворачивается?

"Яга" — это не сказка о чудовище. Это исповедь женщины, чья душа стала полем битвы между свободой и судьбой, любовью и предательством, светом знания и тьмой отчаяния.

Это спектакль о выборе, который клеймит душу. О том, как свобода становится клеткой, если за ее стенами — лишь тишина. Как любовь, обожженная предательством, превращается в пепел, способный спалить целый мир. "Яга" — это не ответ. Это зеркало. Готовьтесь услышать по-новому историю о "злодейке", которую боялись в детстве.

18:30

Молодежный театр Алтая

300–1500 рублей

6 февраля

Рэп-спектакль "Слово о полку Игореве"

Проект создателей "Рэп-театра" Давида Саакяна и Льва Киселева, которым удалось переработать классическое произведение в современном стиле рэп, понятном и близком молодежи, с максимальным уважением к слогу, сюжету и идеям автора. "Слово о полку Игореве" является одним из самых значительных памятников литературы Древней Руси, в основе которого лежат реальные события, происходившие в 1185 году. В центре внимания — конфликт между жаждой славы и долгом перед Родиной, между необдуманной храбростью и мудростью государственного управления, между стихийностью языческой Руси и зарождающимся чувством национального единства.

18:30

Театр кукол "Сказка"

500–700 рублей

7 февраля

Концерт Владислава Косарева "Ты меня не покидай…"

На сцене филармонии выступит заслуженный артист Республики Карелия, постоянный участник программы "Романтика романса" на телеканале "Культура" Владислав Косарев (баритон, г. Москва) в сопровождении симфонического оркестра ГФАК под управлением дирижера Дмитрия Лузина. Прозвучат песни и музыка из кинофильмов "Новые приключения неуловимых", "Зеленый фургон", "Белое солнце пустыни", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Д’Артаньян и три мушкетера" и многих других.

17:00

Филармония Алтайского края

1000 рублей

"Квиз, плиз!" "Очень странные дела"

Если вы умеете считать до Одиннадцати, надеваете вещи наизнанку и смотрите новые серии сериала раньше всех (даже первее Генри Крила), то эта игра вам понравится так же, как Оди нравятся вафли. Командная интеллектуально-развлекательная игра по сериалу "Очень странные дела".

17:00

Бар-ресторан "Опера"

600 рублей

Фестиваль осознанного потребления Garazhka

Гаражная распродажа, маркет, обмен вещами, прием вторсырья, еда, быстрые свадьбы и многое другое.

7–8 февраля (12:00–19:00)

"Титов-Арена"

Вход свободный

