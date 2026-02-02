"Очень странные дела" и рэп-спектакль. Какие концерты и постановки посмотреть в Барнауле
Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие дни
02 февраля 2026, 07:00, ИА Амител
Концерт Евы Польны, рэп-спектакль "Слово о полку Игореве" и "Квиз, плиз!" "Очень странные дела" — amic.ru публикует афишу самых ярких событий на эту неделю.
2 февраля
Программа "Музыкальное приношение учителю"
В этот вечер на сцене филармонии выступят ученики заслуженного работника культуры РФ Эльвиры Петровны Россинской, чтобы выразить глубокую благодарность и почтить память мастера и преподавателя, почти шесть десятилетий преданно служившего искусству, воспитавшему не одно поколение талантливых исполнителей международного уровня.
Прозвучат образцовые произведения для фортепиано известных русских и зарубежных композиторов — Й. Гайдна, Ф. Листа, С. В. Рахманинова, Д. Шостаковича и др.
- 18:30
- Филармония Алтайского края
- 300 рублей
3 февраля
Концерт Евы Польны
Ева Польна не только автор потрясающих песен, но и неутомимый экспериментатор, который легко завоевывает сердца поклонников самых разных жанров.
- 19:00
- ДК "Мотор"
- 3500–7000 рублей
4 февраля
Спектакль "Шинель"
Еще со школы мы привыкли воспринимать главного героя повести Акакия Акакиевича Башмачкина как "маленького человека": робкого, ничем не примечательного чиновника, который из-за своего неумения кусаться терпит различные притеснения от сослуживцев и начальников. А что если это не все?
Режиссер-хореограф А. Шуйский не просто оживляет мир чистых, ровным почерком выписанных строк Акакия Акакиевича, он дает ему право голоса и заставляет его танцевать. Чтобы зритель смог рассмотреть этот мир со всех сторон, изучить и заметить те мелочи, которые обычно ускользают от внимания. Ведь, как говорится, Бог — в мелочах.
- 18:30
- Театр драмы им. Шукшина
- 100–400 рублей
5 февраля
Спектакль "Яга"
Что делает ведьму ведьмой? Страх тех, кто не желает услышать ее правду, или выбор, который она совершает, когда мир отворачивается?
"Яга" — это не сказка о чудовище. Это исповедь женщины, чья душа стала полем битвы между свободой и судьбой, любовью и предательством, светом знания и тьмой отчаяния.
Это спектакль о выборе, который клеймит душу. О том, как свобода становится клеткой, если за ее стенами — лишь тишина. Как любовь, обожженная предательством, превращается в пепел, способный спалить целый мир. "Яга" — это не ответ. Это зеркало. Готовьтесь услышать по-новому историю о "злодейке", которую боялись в детстве.
- 18:30
- Молодежный театр Алтая
- 300–1500 рублей
6 февраля
Рэп-спектакль "Слово о полку Игореве"
Проект создателей "Рэп-театра" Давида Саакяна и Льва Киселева, которым удалось переработать классическое произведение в современном стиле рэп, понятном и близком молодежи, с максимальным уважением к слогу, сюжету и идеям автора. "Слово о полку Игореве" является одним из самых значительных памятников литературы Древней Руси, в основе которого лежат реальные события, происходившие в 1185 году. В центре внимания — конфликт между жаждой славы и долгом перед Родиной, между необдуманной храбростью и мудростью государственного управления, между стихийностью языческой Руси и зарождающимся чувством национального единства.
- 18:30
- Театр кукол "Сказка"
- 500–700 рублей
7 февраля
Концерт Владислава Косарева "Ты меня не покидай…"
На сцене филармонии выступит заслуженный артист Республики Карелия, постоянный участник программы "Романтика романса" на телеканале "Культура" Владислав Косарев (баритон, г. Москва) в сопровождении симфонического оркестра ГФАК под управлением дирижера Дмитрия Лузина. Прозвучат песни и музыка из кинофильмов "Новые приключения неуловимых", "Зеленый фургон", "Белое солнце пустыни", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Д’Артаньян и три мушкетера" и многих других.
- 17:00
- Филармония Алтайского края
- 1000 рублей
"Квиз, плиз!" "Очень странные дела"
Если вы умеете считать до Одиннадцати, надеваете вещи наизнанку и смотрите новые серии сериала раньше всех (даже первее Генри Крила), то эта игра вам понравится так же, как Оди нравятся вафли. Командная интеллектуально-развлекательная игра по сериалу "Очень странные дела".
- 17:00
- Бар-ресторан "Опера"
- 600 рублей
Фестиваль осознанного потребления Garazhka
Гаражная распродажа, маркет, обмен вещами, прием вторсырья, еда, быстрые свадьбы и многое другое.
- 7–8 февраля (12:00–19:00)
- "Титов-Арена"
- Вход свободный
07:23:23 02-02-2026
На Еву Польну 3500–7000 руб. не многовато будет? Хотя по сравнению с Киркоровым за 20 000 руб. вполне приемлемо.
07:57:08 02-02-2026
Мне конечно стыдно, но я не знаю никаких "потрясающих песен" Евы Польны...
09:29:20 02-02-2026
А мне стыдно даже обсуждать в нынешней ситуации походы на концерты.
11:52:27 02-02-2026
Хорошо, что про покупки яхт некоторыми патриотами перестали писать. Нам бы лучше про расширение Южного тракта и про наведение порядка с ОТ, про непомерные тарифы на отопление и ЖКХ в целом. Ева пусть подождет.