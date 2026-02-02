По предложению ЛДПР в Алтайском крае могут провести аудит службы 122
Жители Алтайского края пожаловались, что система 122 в Алтайском крае работает по принципу "глухого телефона"
На сессии АКЗС депутат от ЛДПР Ирина Шудра обратила внимание народных избранников на критическую ситуацию с доступностью медицинской помощи и сбои в работе Единой диспетчерской службы 122.
Депутат отметила, что к ней поступает много жалоб от жителей Алтайского края, которые свидетельствуют, что система 122 в регионе работает по принципу "глухого телефона". По словам Ирины Шудры, дозвонившегося пациента переключают на свободного оператора в Алтайском крае, но этот оператор может быть в другом городе и не знает внутренней специфики местных медучреждений.
«Пациента записывают "в никуда", путают профиль врача или вообще теряют в листе ожидания. Неэффективная маршрутизация через 122 выглядит как издевательство над оставшимися врачами, которые вынуждены исправлять ошибки диспетчеров вручную», — указывает Ирина Шудра.Пациенты жалуются на огромные очереди: время ожидания в травмпункте Рубцовска составляет от двух до трех часов. То же самое — в онкодиспансере. Ситуация усугубляется перебоями с поставками жизненно важных препаратов.
«Предлагаю провести аудит алгоритмов службы 122 с привязкой к реальной базе данных медучреждений на местах. Взять на особый контроль реализацию мер по обеспечению кадрами и лекарственными препаратами. Нужны экстренные меры для урегулирования ситуации и начать нужно с порядка организации записи на прием к врачу. Система должна быть в помощь врачам и пациентам!» — указала депутат.Как рассказала amic.ru Ирина Шудра, после сессии с ней связался министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Он объяснил, для чего введена система 122, и предложил показать депутатам, как работает служба изнутри. А после этого — обсудить, что необходимо изменить и улучшить.
«Министр объяснил, что эта система необходима и есть много плюсов в таком подходе. Посмотрим. Мы понимаем, что при внедрении какого-то новшества возможны сбои и требуется отладка. Но сейчас пока страдают люди. Надеемся, что ситуация изменится. Ну а пока ждем возможности познакомиться с этой службой изнутри», — отметила Ирина Шудра.
Что такое служба 122?
122 — единая служба оперативной помощи гражданам для приема обращений по лекарственному обеспечению и вопросам оказания медицинской помощи.
С помощью горячей линии по номеру 122 пациенты могут:
- вызвать врача на дом;
- записаться на прием к врачу;
- задать вопрос об организации медицинской помощи;
- оставить обращение;
- записаться на вакцинацию.
Прием заявок осуществляется роботом, который в зависимости от запроса перенаправляет позвонившего на нужного оператора.
При отсутствии свободных талонов к врачу в момент обращения пациента внесут в лист ожидания, после чего медучреждение запишет пациента на прием и сообщит об этом.
