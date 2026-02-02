На Солнце произошла рекордная за последние годы вспышка высшего класса Х

Серьезных геомагнитных бурь, способных нарушить работу энергосистем или наземной связи, не ожидается

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В ночь на 2 февраля на Солнце была зафиксирована экстремально мощная вспышка высшего класса Х. Ее балл, по данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, составил X8.11, что делает ее одной из самых сильных за последние несколько лет.

Согласно сообщению ученых, в настоящее время наша планета не находится в зоне прямого удара выброшенной солнечной плазмы. Это означает, что серьезных геомагнитных бурь, способных нарушить работу энергосистем или наземной связи, не ожидается.

Однако такие вспышки, даже при отсутствии прямого воздействия на Землю, создают повышенный уровень рентгеновского и ультрафиолетового излучения, которое моментально достигает нашей планеты. Это может вызвать кратковременные ухудшения качества радиосвязи в определенных диапазонах, а также представляет потенциальный риск для космических аппаратов и астронавтов на орбите.