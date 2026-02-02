На Солнце произошла рекордная за последние годы вспышка высшего класса Х
Серьезных геомагнитных бурь, способных нарушить работу энергосистем или наземной связи, не ожидается
02 февраля 2026, 09:17, ИА Амител
В ночь на 2 февраля на Солнце была зафиксирована экстремально мощная вспышка высшего класса Х. Ее балл, по данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, составил X8.11, что делает ее одной из самых сильных за последние несколько лет.
Согласно сообщению ученых, в настоящее время наша планета не находится в зоне прямого удара выброшенной солнечной плазмы. Это означает, что серьезных геомагнитных бурь, способных нарушить работу энергосистем или наземной связи, не ожидается.
Однако такие вспышки, даже при отсутствии прямого воздействия на Землю, создают повышенный уровень рентгеновского и ультрафиолетового излучения, которое моментально достигает нашей планеты. Это может вызвать кратковременные ухудшения качества радиосвязи в определенных диапазонах, а также представляет потенциальный риск для космических аппаратов и астронавтов на орбите.
10:56:20 02-02-2026
Мы все умрем.
14:45:41 02-02-2026
Гость (10:56:20 02-02-2026) Мы все умрем.... человек живёт вечно, пусть не в белково-нуклеиновой форме.
14:44:22 02-02-2026
плазма всё равно достигает Земли, даже не с солнечным ветром - не в направлении Земли. Так что все ощутят воздействие.
20:17:44 02-02-2026
Никогда не было и вот опять...