Врачи назвали мясные деликатесы и стейки прямой причиной развития рака кишечника

Согласно данным исследований, даже небольшие порции таких продуктов в рационе повышают вероятность онкологического заболевания

02 февраля 2026, 08:31, ИА Амител

Употребление переработанного и красного мяса напрямую увеличивает риск развития рака кишечника. К такому выводу вновь пришли эксперты британской организации Cancer Research UK, сообщает издание The Mirror.

К переработанному мясу, опасному для здоровья, относят любые мясные продукты, подвергшиеся обработке для улучшения вкуса или увеличения срока годности. Это сосиски, колбасы, бекон, ветчина, а также копченое, соленое и вяленое мясо с добавлением химических консервантов. Красное мясо включает говядину, свинину, баранину и козлятину.

«Точно известно, что оно является причиной рака», — подчеркивают специалисты.

Диетологи, ссылаясь на эти выводы, рекомендуют для снижения риска полностью отказаться от переработанного мяса и максимально ограничить употребление красного. Чем меньше их в ежедневном меню, тем ниже угроза развития рака кишечника.

Комментарии

Avatar Picture
qwerty

08:50:28 02-02-2026

Ага! Мясо всему виной!

Повестка замены классической продуктовой линейки на ГМО и искусственно выращенную на марше..

  -10
Ответить
Avatar Picture
Котя злой

09:36:28 02-02-2026

Только умирают от рака чаще те, кто не ел стейков и мясных деликатесов.

  1
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:43:51 02-02-2026

Репа -наше все!

  -6
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:22:10 02-02-2026

Гость (09:43:51 02-02-2026) Репа -наше все!... Пальма "наша" везде.

  -2
Ответить
Avatar Picture
Иванна

11:27:48 02-02-2026

Ну и ладно. Ела, ем и буду есть.

  -17
Ответить
Avatar Picture
Акакий

11:31:27 02-02-2026

Ну такой вывод делают британские учёные.А вот наши ,когда сделают свои выводы относительно эрзац-продуктов с пальмовым маслом?Вот где необъятное поле деятельности.Или это неугодная тема для нашего общества всеобщего "благоденствия"?

  -10
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:42:23 02-02-2026

Акакий (11:31:27 02-02-2026) Ну такой вывод делают британские учёные.А вот наши ,когда сд... Ты пальму до сих пор что ли ешь?

  -16
Ответить
Avatar Picture
Гервандт Бабеич

08:59:16 03-02-2026

Гость (15:42:23 02-02-2026) Ты пальму до сих пор что ли ешь? ... А что ,ты ,до сих пор не встречал ценники на витринах на сыры,сметану,мороженое и прочие продукты ,где написано : "с ЗМЖ"?Что значит с заменителем молочного жира.А заменитель может быть,в том числе , и пальмовым маслом.Или ты из касты неприкасаемых и трескаешь продукты премиум класса?

  -7
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

12:43:26 02-02-2026

Ага-ага.. Сладкую смерть, белую смерть и вкусную смерть мы уже проходили.. Теперь очередь мяса. )))

  -11
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:19:10 02-02-2026

А еще коровы, из которых делают стейки, выделяют метан - парниковый газ, из-за которого глобальное потепление. В свинине - холестерин. Уже не знают, как заставить людей есть ГМО и тараканов.

  -12
Ответить
