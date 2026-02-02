Врачи назвали мясные деликатесы и стейки прямой причиной развития рака кишечника
Согласно данным исследований, даже небольшие порции таких продуктов в рационе повышают вероятность онкологического заболевания
02 февраля 2026, 08:31, ИА Амител
Употребление переработанного и красного мяса напрямую увеличивает риск развития рака кишечника. К такому выводу вновь пришли эксперты британской организации Cancer Research UK, сообщает издание The Mirror.
К переработанному мясу, опасному для здоровья, относят любые мясные продукты, подвергшиеся обработке для улучшения вкуса или увеличения срока годности. Это сосиски, колбасы, бекон, ветчина, а также копченое, соленое и вяленое мясо с добавлением химических консервантов. Красное мясо включает говядину, свинину, баранину и козлятину.
«Точно известно, что оно является причиной рака», — подчеркивают специалисты.
Диетологи, ссылаясь на эти выводы, рекомендуют для снижения риска полностью отказаться от переработанного мяса и максимально ограничить употребление красного. Чем меньше их в ежедневном меню, тем ниже угроза развития рака кишечника.
08:50:28 02-02-2026
Ага! Мясо всему виной!
Повестка замены классической продуктовой линейки на ГМО и искусственно выращенную на марше..
09:36:28 02-02-2026
Только умирают от рака чаще те, кто не ел стейков и мясных деликатесов.
09:43:51 02-02-2026
Репа -наше все!
10:22:10 02-02-2026
Гость (09:43:51 02-02-2026) Репа -наше все!... Пальма "наша" везде.
11:27:48 02-02-2026
Ну и ладно. Ела, ем и буду есть.
11:31:27 02-02-2026
Ну такой вывод делают британские учёные.А вот наши ,когда сделают свои выводы относительно эрзац-продуктов с пальмовым маслом?Вот где необъятное поле деятельности.Или это неугодная тема для нашего общества всеобщего "благоденствия"?
15:42:23 02-02-2026
Акакий (11:31:27 02-02-2026) Ну такой вывод делают британские учёные.А вот наши ,когда сд... Ты пальму до сих пор что ли ешь?
08:59:16 03-02-2026
Гость (15:42:23 02-02-2026) Ты пальму до сих пор что ли ешь? ... А что ,ты ,до сих пор не встречал ценники на витринах на сыры,сметану,мороженое и прочие продукты ,где написано : "с ЗМЖ"?Что значит с заменителем молочного жира.А заменитель может быть,в том числе , и пальмовым маслом.Или ты из касты неприкасаемых и трескаешь продукты премиум класса?
12:43:26 02-02-2026
Ага-ага.. Сладкую смерть, белую смерть и вкусную смерть мы уже проходили.. Теперь очередь мяса. )))
14:19:10 02-02-2026
А еще коровы, из которых делают стейки, выделяют метан - парниковый газ, из-за которого глобальное потепление. В свинине - холестерин. Уже не знают, как заставить людей есть ГМО и тараканов.