Врачи назвали мясные деликатесы и стейки прямой причиной развития рака кишечника

02 февраля 2026, 08:31, ИА Амител

Продукты / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Употребление переработанного и красного мяса напрямую увеличивает риск развития рака кишечника. К такому выводу вновь пришли эксперты британской организации Cancer Research UK, сообщает издание The Mirror.

К переработанному мясу, опасному для здоровья, относят любые мясные продукты, подвергшиеся обработке для улучшения вкуса или увеличения срока годности. Это сосиски, колбасы, бекон, ветчина, а также копченое, соленое и вяленое мясо с добавлением химических консервантов. Красное мясо включает говядину, свинину, баранину и козлятину.

Согласно данным исследований, даже небольшие порции таких продуктов в рационе повышают вероятность онкологического заболевания.

«Точно известно, что оно является причиной рака», — подчеркивают специалисты.

Диетологи, ссылаясь на эти выводы, рекомендуют для снижения риска полностью отказаться от переработанного мяса и максимально ограничить употребление красного. Чем меньше их в ежедневном меню, тем ниже угроза развития рака кишечника.