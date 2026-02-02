До -10. О погоде в Барнауле 2 февраля
Преимущественно без осадков
02 февраля 2026, 06:01, ИА Амител
Теплая зима в Барнауле / Фото: amic.ru
От -8 до -13 градусов ожидается в Алтайском крае 2 февраля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. Ветер восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 13 м/с.
В Барнауле от -8 до -10 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. Ветер восточный, 2–7 м/с.
Комментарии 0