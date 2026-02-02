Лариса Долина арендует жилье из-за нехватки средств на покупку квартиры
02 февраля 2026, 07:16, ИА Амител
Народная артистка России Лариса Долина сообщила, что в настоящее время вынуждена арендовать жилье, поскольку не располагает достаточными средствами для покупки собственной квартиры. По ее словам, квартира сдается на длительный срок на выгодных условиях, сообщают "Известия".
«Есть где жить. Мы сейчас берем в аренду квартиру, пока в аренду. Когда сможем жилье приобрести — пока неизвестно», — прокомментировала певица журналистам после концерта в Домодедово.
Долина добавила, что надеется в будущем заработать и выкупить эту квартиру.
Точный район проживания артистка раскрывать не стала, лишь отметив, что он "хороший".
Бедная Лариса,остальное то население у нас свободно в средствах на покупку квартиры
07:44:34 02-02-2026
Ей нельзя квартиру, подарит мошенникам.
07:47:19 02-02-2026
Как и 99% населения страны...
07:54:17 02-02-2026
Кудельманша снова пытается навесить цветистую лапшу на уши нашего доверчивого населения...
15:53:05 02-02-2026
Гость (07:54:17 02-02-2026) Кудельманша снова пытается навесить цветистую лапшу на уши н... нет. Собачкина опасается, что незаконную квартиру у неё всё же заберут и отдадут Долиной, создает " общественное мнение".
На Дзене статья "Барщевский недоволен решением ВС РФ по «делу Долиной» и намерен разобраться во всех деталях"
08:09:36 02-02-2026
всё относительно
Это у Долиной забрали жильё, и суд законно оставил её без жилья. СМИ - великая сила манипулирования людьми. Заставляют презирать достойного человека у сочувствовать мошенникам. Причём, через некоторое время отношение к Долиной может измениться на противоположное, узнав по СМИ, что у Долиной совсем нет жилья. Эксперимент на внушаемость людей. Бедные люди.
09:18:35 02-02-2026
гость (08:09:36 02-02-2026) всё относительноЭто у Долиной забрали жильё, и суд закон... Ну да,две квартирки и домик это не жилье
12:06:33 02-02-2026
гость (08:09:36 02-02-2026) всё относительноЭто у Долиной забрали жильё, и суд закон... По существующему закону, если сделка была совершена под влиянием заблуждения, обмана, насилия или угроз, такая сделка признаётся недействительной. Но ВС вынес решение о признании сделки, так как по мнению Суда, Долина не была в заблуждении, поскольку человек опытный в свои 70 лет; а вот Лурье [ невинная овечка!] напротив, недавно стала заниматься сделками с недвижимостью и поэтому обманута. Хотя Лурье наняла риэлторское агентство и заплатила организации 4,5млн. Не подозревающая никакого подвоха))) Лурье почему-то перед сделкой попросила Долину пройти психологическую экспертизу. Когда же певица отказалась (тут бы насторожиться, нездоровый психически человек никогда не признает себя таковым), Лурье это не остановило. То есть у Лурье изначально были сомнения в адекватности певицы, но тем не менее, квартиру приобрела. Потом развернуть в СМИ беспрецедентную компанию по очернению певицы и всех пожилых людей в её лице было делом техники и денег, конечно. Больших денег.
14:13:26 02-02-2026
Гость (12:06:33 02-02-2026) По существующему закону, если сделка была совершена под влия... да, тут пострадала не только Долина, много грязи вылили СМИ на пожилых людей. СМИ сыграли грязную роль по очернению людей. Дело ведь не том, сколько квартир, речь идет об одной спорной квартире. Победила наглая. Ну а за наш суд и районный, и Верховный просто стыдно. Суд не должен поддаваться общественному давлению, а тут даже Верховный не устоял.
01:05:46 04-02-2026
Гость (12:06:33 02-02-2026) По существующему закону, если сделка была совершена под влия... Адвокат, успокойтесь уже. Или Долина у вас решила гонорар потребовать назад? Это она могёт.
12:46:44 02-02-2026
гость (08:09:36 02-02-2026) всё относительноЭто у Долиной забрали жильё, и суд закон... Это наглая ложь, основанная на подтасовке фактов. Квартира, отошедшая к Лурье была отнюдь не единственным жильём Долиной. Бабушка-мошенница давит на жалость с совершенно определенными целями.
14:19:35 02-02-2026
Мимопроходящий (12:46:44 02-02-2026) Это наглая ложь, основанная на подтасовке фактов. Квартира, ... мимопроходящий, при чем тут количество квартир, когда речь идет о квартире, за которую судились две стороны. Долину саму обманули, это подтвердил суд. Квартиру за ней суд должен был оставить, получившие деньги за квартиру должны были вернуть Лурье. Мошенники, обманувшие Долину должны теперь судиться с Лурье. А то, что Верховный суд не дал возможности Долиной дальше судиться - это вообще беспредел, противоречащий Конституции.
15:54:42 02-02-2026
гость (14:19:35 02-02-2026) мимопроходящий, при чем тут количество квартир, когда речь и... А разве Лурье договор купли-продажи заключала с мошенниками?Какое то странное рассуждение
18:36:43 03-02-2026
гость (15:54:42 02-02-2026) А разве Лурье договор купли-продажи заключала с мошенниками?... Кто умышленно заключает договор купли-продажи с явно нездоровым человеком с целью отнять жильё за бесценок - вот истинный мошенник.
16:52:48 03-02-2026
гость (14:19:35 02-02-2026) мимопроходящий, при чем тут количество квартир, когда речь и... желаю, чтобы вам встретилась бабка- скамерша, а потом хочу ещё раз послушать про Конституцию.
18:31:45 03-02-2026
Элен без ребят (16:52:48 03-02-2026) желаю, чтобы вам встретилась бабка- скамерша, а потом хочу е... Спасибо, с вами нет желания встречаться.
08:10:02 02-02-2026
Да хватит уже трепать её имя. Она и так обделалась по полной - не отмыться до конца жизни.
08:56:58 02-02-2026
Она о себе говорит во множественном числе: МЫ !!? Это странно...
09:02:01 02-02-2026
Гость (08:56:58 02-02-2026) Она о себе говорит во множественном числе: МЫ !!? Это странн...
Тут постоянно кто-то от имени всех жителей пишет. И не думаю, что он находится в дурке. Привычка такая дурацкая. Как и в носу ковырять.
09:22:15 02-02-2026
Гость (08:56:58 02-02-2026) Она о себе говорит во множественном числе: МЫ !!? Это странн... У нее дочь и несовершеннолетняя внучка. Долина говорит "мы" о своей семье, у которой нет собственного жилья в Москве, где работают и учатся.
10:38:48 02-02-2026
Гость (09:22:15 02-02-2026) У нее дочь и несовершеннолетняя внучка. Долина говорит "мы" ... А у внучки родителей нет?Может они должны о ней позаотиться,а не бабуся?
11:15:34 02-02-2026
Гость (10:38:48 02-02-2026) А у внучки родителей нет?Может они должны о ней позаотиться,... Да, здесь на сайте все не имеют бабушек и не получают от них помощь, а только всё сами- сами)))) Вы, похоже, для своих несовершеннолетних детишек уже купили по несколько квартир в Москве))) Ну, может не в Москве, а в родной деревне Мухосранке. И не квартиру, а комнату в общежитии с удобствами во дворе.
09:22:15 02-02-2026
То есть остальных 4 квартиры ей мало? Нужна именно в этом районе?
11:03:16 02-02-2026
Гость (09:22:15 02-02-2026) То есть остальных 4 квартиры ей мало? Нужна именно в этом ра... У остальных не так? Или на сегодня уже все по принуждению (необходимости) живём, где укажут..
11:21:10 02-02-2026
Гость (09:22:15 02-02-2026) То есть остальных 4 квартиры ей мало? Нужна именно в этом ра... Про какие 4 квартиры вы рассказываете? Инфа из росреестра или сами придумали?
12:55:01 02-02-2026
Гость (11:21:10 02-02-2026) Про какие 4 квартиры вы рассказываете? Инфа из росреестра ил... Именно из Росреестра, из него, родимого!!!
15:44:56 02-02-2026
Мимопроходящий (12:55:01 02-02-2026) Именно из Росреестра, из него, родимого!!!... так давай адреса из росреестра, Кроме голословных заяв, ничего.
12:08:23 02-02-2026
А как же коттедж???
16:10:36 02-02-2026
ахахаххахахахахахахах
сюр какой-то, скорее даже цирк
18:58:51 02-02-2026
И два коттеджа в Прибалтике!
20:32:51 02-02-2026
А что такое? Все деньги потрачены на Дубаи?
22:58:06 02-02-2026
Купи в Подмосковье однокомнатную хрущёвку, брехушка.