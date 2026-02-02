Лариса Долина арендует жилье из-за нехватки средств на покупку квартиры

Народная артистка России добавила, что надеется в будущем заработать и выкупить эту квартиру

02 февраля 2026, 07:16, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: Елена Афонина / ТАСС

Народная артистка России Лариса Долина сообщила, что в настоящее время вынуждена арендовать жилье, поскольку не располагает достаточными средствами для покупки собственной квартиры. По ее словам, квартира сдается на длительный срок на выгодных условиях, сообщают "Известия".

«Есть где жить. Мы сейчас берем в аренду квартиру, пока в аренду. Когда сможем жилье приобрести — пока неизвестно», — прокомментировала певица журналистам после концерта в Домодедово.

Долина добавила, что надеется в будущем заработать и выкупить эту квартиру.

Точный район проживания артистка раскрывать не стала, лишь отметив, что он "хороший".