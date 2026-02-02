НОВОСТИОбщество

Лариса Долина арендует жилье из-за нехватки средств на покупку квартиры

Народная артистка России добавила, что надеется в будущем заработать и выкупить эту квартиру

02 февраля 2026, 07:16, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: Елена Афонина / ТАСС
Лариса Долина / Фото: Елена Афонина / ТАСС

Народная артистка России Лариса Долина сообщила, что в настоящее время вынуждена арендовать жилье, поскольку не располагает достаточными средствами для покупки собственной квартиры. По ее словам, квартира сдается на длительный срок на выгодных условиях, сообщают "Известия".

«Есть где жить. Мы сейчас берем в аренду квартиру, пока в аренду. Когда сможем жилье приобрести — пока неизвестно», — прокомментировала певица журналистам после концерта в Домодедово.

Долина добавила, что надеется в будущем заработать и выкупить эту квартиру.

Точный район проживания артистка раскрывать не стала, лишь отметив, что он "хороший".

Комментарии 32

Avatar Picture
Гость

07:32:17 02-02-2026

Бедная Лариса,остальное то население у нас свободно в средствах на покупку квартиры

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:44:34 02-02-2026

Ей нельзя квартиру, подарит мошенникам.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:47:19 02-02-2026

Как и 99% населения страны...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:54:17 02-02-2026

Кудельманша снова пытается навесить цветистую лапшу на уши нашего доверчивого населения...

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:53:05 02-02-2026

Гость (07:54:17 02-02-2026) Кудельманша снова пытается навесить цветистую лапшу на уши н... нет. Собачкина опасается, что незаконную квартиру у неё всё же заберут и отдадут Долиной, создает " общественное мнение".
На Дзене статья "Барщевский недоволен решением ВС РФ по «делу Долиной» и намерен разобраться во всех деталях"

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:09:36 02-02-2026

всё относительно
Это у Долиной забрали жильё, и суд законно оставил её без жилья. СМИ - великая сила манипулирования людьми. Заставляют презирать достойного человека у сочувствовать мошенникам. Причём, через некоторое время отношение к Долиной может измениться на противоположное, узнав по СМИ, что у Долиной совсем нет жилья. Эксперимент на внушаемость людей. Бедные люди.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:18:35 02-02-2026

гость (08:09:36 02-02-2026) всё относительноЭто у Долиной забрали жильё, и суд закон... Ну да,две квартирки и домик это не жилье

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:06:33 02-02-2026

гость (08:09:36 02-02-2026) всё относительноЭто у Долиной забрали жильё, и суд закон... По существующему закону, если сделка была совершена под влиянием заблуждения, обмана, насилия или угроз, такая сделка признаётся недействительной. Но ВС вынес решение о признании сделки, так как по мнению Суда, Долина не была в заблуждении, поскольку человек опытный в свои 70 лет; а вот Лурье [ невинная овечка!] напротив, недавно стала заниматься сделками с недвижимостью и поэтому обманута. Хотя Лурье наняла риэлторское агентство и заплатила организации 4,5млн. Не подозревающая никакого подвоха))) Лурье почему-то перед сделкой попросила Долину пройти психологическую экспертизу. Когда же певица отказалась (тут бы насторожиться, нездоровый психически человек никогда не признает себя таковым), Лурье это не остановило. То есть у Лурье изначально были сомнения в адекватности певицы, но тем не менее, квартиру приобрела. Потом развернуть в СМИ беспрецедентную компанию по очернению певицы и всех пожилых людей в её лице было делом техники и денег, конечно. Больших денег.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:13:26 02-02-2026

Гость (12:06:33 02-02-2026) По существующему закону, если сделка была совершена под влия... да, тут пострадала не только Долина, много грязи вылили СМИ на пожилых людей. СМИ сыграли грязную роль по очернению людей. Дело ведь не том, сколько квартир, речь идет об одной спорной квартире. Победила наглая. Ну а за наш суд и районный, и Верховный просто стыдно. Суд не должен поддаваться общественному давлению, а тут даже Верховный не устоял.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

01:05:46 04-02-2026

Гость (12:06:33 02-02-2026) По существующему закону, если сделка была совершена под влия... Адвокат, успокойтесь уже. Или Долина у вас решила гонорар потребовать назад? Это она могёт.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

12:46:44 02-02-2026

гость (08:09:36 02-02-2026) всё относительноЭто у Долиной забрали жильё, и суд закон... Это наглая ложь, основанная на подтасовке фактов. Квартира, отошедшая к Лурье была отнюдь не единственным жильём Долиной. Бабушка-мошенница давит на жалость с совершенно определенными целями.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:19:35 02-02-2026

Мимопроходящий (12:46:44 02-02-2026) Это наглая ложь, основанная на подтасовке фактов. Квартира, ... мимопроходящий, при чем тут количество квартир, когда речь идет о квартире, за которую судились две стороны. Долину саму обманули, это подтвердил суд. Квартиру за ней суд должен был оставить, получившие деньги за квартиру должны были вернуть Лурье. Мошенники, обманувшие Долину должны теперь судиться с Лурье. А то, что Верховный суд не дал возможности Долиной дальше судиться - это вообще беспредел, противоречащий Конституции.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:54:42 02-02-2026

гость (14:19:35 02-02-2026) мимопроходящий, при чем тут количество квартир, когда речь и... А разве Лурье договор купли-продажи заключала с мошенниками?Какое то странное рассуждение

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:36:43 03-02-2026

гость (15:54:42 02-02-2026) А разве Лурье договор купли-продажи заключала с мошенниками?... Кто умышленно заключает договор купли-продажи с явно нездоровым человеком с целью отнять жильё за бесценок - вот истинный мошенник.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

16:52:48 03-02-2026

гость (14:19:35 02-02-2026) мимопроходящий, при чем тут количество квартир, когда речь и... желаю, чтобы вам встретилась бабка- скамерша, а потом хочу ещё раз послушать про Конституцию.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:31:45 03-02-2026

Элен без ребят (16:52:48 03-02-2026) желаю, чтобы вам встретилась бабка- скамерша, а потом хочу е... Спасибо, с вами нет желания встречаться.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:10:02 02-02-2026

Да хватит уже трепать её имя. Она и так обделалась по полной - не отмыться до конца жизни.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:56:58 02-02-2026

Она о себе говорит во множественном числе: МЫ !!? Это странно...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:02:01 02-02-2026

Гость (08:56:58 02-02-2026) Она о себе говорит во множественном числе: МЫ !!? Это странн...
Тут постоянно кто-то от имени всех жителей пишет. И не думаю, что он находится в дурке. Привычка такая дурацкая. Как и в носу ковырять.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:22:15 02-02-2026

Гость (08:56:58 02-02-2026) Она о себе говорит во множественном числе: МЫ !!? Это странн... У нее дочь и несовершеннолетняя внучка. Долина говорит "мы" о своей семье, у которой нет собственного жилья в Москве, где работают и учатся.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:48 02-02-2026

Гость (09:22:15 02-02-2026) У нее дочь и несовершеннолетняя внучка. Долина говорит "мы" ... А у внучки родителей нет?Может они должны о ней позаотиться,а не бабуся?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:15:34 02-02-2026

Гость (10:38:48 02-02-2026) А у внучки родителей нет?Может они должны о ней позаотиться,... Да, здесь на сайте все не имеют бабушек и не получают от них помощь, а только всё сами- сами)))) Вы, похоже, для своих несовершеннолетних детишек уже купили по несколько квартир в Москве))) Ну, может не в Москве, а в родной деревне Мухосранке. И не квартиру, а комнату в общежитии с удобствами во дворе.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:22:15 02-02-2026

То есть остальных 4 квартиры ей мало? Нужна именно в этом районе?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

11:03:16 02-02-2026

Гость (09:22:15 02-02-2026) То есть остальных 4 квартиры ей мало? Нужна именно в этом ра... У остальных не так? Или на сегодня уже все по принуждению (необходимости) живём, где укажут..

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:21:10 02-02-2026

Гость (09:22:15 02-02-2026) То есть остальных 4 квартиры ей мало? Нужна именно в этом ра... Про какие 4 квартиры вы рассказываете? Инфа из росреестра или сами придумали?

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

12:55:01 02-02-2026

Гость (11:21:10 02-02-2026) Про какие 4 квартиры вы рассказываете? Инфа из росреестра ил... Именно из Росреестра, из него, родимого!!!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:44:56 02-02-2026

Мимопроходящий (12:55:01 02-02-2026) Именно из Росреестра, из него, родимого!!!... так давай адреса из росреестра, Кроме голословных заяв, ничего.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:08:23 02-02-2026

А как же коттедж???

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:10:36 02-02-2026

ахахаххахахахахахахах
сюр какой-то, скорее даже цирк

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Злюка

18:58:51 02-02-2026

И два коттеджа в Прибалтике!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:32:51 02-02-2026

А что такое? Все деньги потрачены на Дубаи?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
вот так.

22:58:06 02-02-2026

Купи в Подмосковье однокомнатную хрущёвку, брехушка.

  0 Нравится
Ответить
