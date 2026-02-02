В документах по делу Эпштейна обнаружены упоминания Владимира Жириновского
Имя политика не связано с криминальной деятельностью финансиста, а содержится в политических статьях
Экс-глава ЛДПР Владимир Жириновский упоминается в опубликованных Минюстом США документах по делу Джеффри Эпштейна. Его имя фигурирует в материалах пять раз, однако речь идет не о личных связях или обвинениях, а о публикациях в зарубежных СМИ, сообщает РБК.
Упоминания политика обнаружены в статьях таких изданий, как The Economist и Foreign Affairs, посвященных обзору российской политики. В этих материалах Жириновский упомянут наряду с другими российскими политическими деятелями, включая Геннадия Зюганова и Сергея Миронова, а в одной из статей его называют "клоуном-националистом".
Публикация этих документов является частью масштабного раскрытия материалов по делу Эпштейна, в которых также фигурируют многие известные личности, включая президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска.
В случае с Трампом речь идет о неподтвержденной информации ФБР, а Маск, по данным прессы, лишь интересовался возможностью посещения острова Эпштейна, но не был там и отрицал какую-либо связь с финансистом.
Напомним, что Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинениям в торговле людьми и покончил с собой в тюрьме, а его сообщница Гислейн Максвелл была приговорена к 20 годам лишения свободы.
Теперь своего клоуна заимели.
08:29:40 02-02-2026
Гость (08:12:02 02-02-2026) Теперь своего клоуна заимели.... Свято место пусто не бывает. При дворе обязательно должен быть шут.
08:30:21 02-02-2026
А еще Жириновский упоминается Эпштейном как "любитель мальчиков"
09:00:36 02-02-2026
Гость (08:30:21 02-02-2026) А еще Жириновский упоминается Эпштейном как "любитель мальчи... Да, он посещал теметические заведения.
12:01:46 02-02-2026
Гость (08:30:21 02-02-2026) А еще Жириновский упоминается Эпштейном как "любитель мальчи...
*фото Жириновского в бассейне*
09:20:42 02-02-2026
И эти уродцы-вампиры-наркоманы в угаре своих попоек учили нас и остальной мир как жить!!! Теперь европейское и мерканьские образование заиграло новыми красками - цирк уродцев!
12:01:03 02-02-2026
Гость (09:20:42 02-02-2026) И эти уродцы-вампиры-наркоманы в угаре своих попоек учили на...
Это вы про Жириновского? )))
09:43:42 02-02-2026
За сделку с дьяволом получают власть, богатство...
12:40:17 02-02-2026
Гость (09:43:42 02-02-2026) За сделку с дьяволом получают власть, богатство...... Это вы стоимость депутатского кресла еще не знаете.
10:14:40 02-02-2026
Там из кремлевской верхушки не только жирик засветился. Там почти все мо-лод-цы! )))
10:46:43 02-02-2026
Гость (10:14:40 02-02-2026) Там из кремлевской верхушки не только жирик засветился. Там ...
А как же наши традиционные ценности? Они только для народа?
11:12:38 02-02-2026
Гость (10:46:43 02-02-2026) А как же наши традиционные ценности? Они только для наро... Так это не новость. Тот же жирик регулярно орал, народ - это ничто, вся власть у них, и они всегда будут делать что хотят.
12:05:27 02-02-2026
Гость (10:14:40 02-02-2026) Там из кремлевской верхушки не только жирик засветился. Там ...
Милонов и Хинштейн?
"The lady doth protest too much, methinks" (с)
11:12:03 02-02-2026
В раскрытых документах упоминается краснодарское агентство, поставлявшее девочек для развлечения. Так что какие-то девицы могут хвастаться звездным связям. Ну, если, конечно, они еще живы, такие свидетели опасны