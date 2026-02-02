В документах по делу Эпштейна обнаружены упоминания Владимира Жириновского

Имя политика не связано с криминальной деятельностью финансиста, а содержится в политических статьях

02 февраля 2026, 08:01, ИА Амител

Владимир Жириновский / Фото: duma.gov.ru

Экс-глава ЛДПР Владимир Жириновский упоминается в опубликованных Минюстом США документах по делу Джеффри Эпштейна. Его имя фигурирует в материалах пять раз, однако речь идет не о личных связях или обвинениях, а о публикациях в зарубежных СМИ, сообщает РБК.

Упоминания политика обнаружены в статьях таких изданий, как The Economist и Foreign Affairs, посвященных обзору российской политики. В этих материалах Жириновский упомянут наряду с другими российскими политическими деятелями, включая Геннадия Зюганова и Сергея Миронова, а в одной из статей его называют "клоуном-националистом".

Публикация этих документов является частью масштабного раскрытия материалов по делу Эпштейна, в которых также фигурируют многие известные личности, включая президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска.

В случае с Трампом речь идет о неподтвержденной информации ФБР, а Маск, по данным прессы, лишь интересовался возможностью посещения острова Эпштейна, но не был там и отрицал какую-либо связь с финансистом.

Напомним, что Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинениям в торговле людьми и покончил с собой в тюрьме, а его сообщница Гислейн Максвелл была приговорена к 20 годам лишения свободы.