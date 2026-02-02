В Барнауле мать купила у мошенников коляску и даже получила видео "процесса упаковывания"
Женщине заявили, что посылку доставят в течение нескольких дней
02 февраля 2026, 10:05, ИА Амител
В Алтайском крае 31-летняя жительница Барнаула на популярном сайте нашла объявление о продаже детской коляски стоимостью более 53 тысяч рублей и лишилась денег, сообщает региональное МВД.
«Связалась с продавцом, который отправил ей видеосообщение, чтобы она смогла рассмотреть будущую покупку, после чего перевела по указанным реквизитам необходимую сумму. После этого ей было отправлено видео, на котором показан процесс упаковывания коляски и накладные на отправку», — рассказали в ведомстве.
Женщине заявили, что коляску доставят в течение нескольких суток. На следующий день она решила отследить посылку, но прочла в комментариях, что заказ создан, но в пункт выдачи не передан.
Покупательница попыталась связаться с продавцом, но по номеру телефона уже никто не отвечал. После этого она поняла, что стала жертвой мошенников.
Ранее житель Барнаула купил у мошенников трактор за 300 тысяч рублей, но так и не дождался доставки. Мужчина тоже нашел объявление о продаже на одном из интернет-ресурсов.
Интырнет не одни плюшки.. рискуют как правило те, у кого есть лишние..
12:03:17 02-02-2026
может я отстал от жизни но 53 000 за коляску перебор. Видимо человек богатый но не очень умный
12:52:15 02-02-2026
Юрий (12:03:17 02-02-2026) может я отстал от жизни но 53 000 за коляску перебор. Видимо... Юрий это еще небольшая цена за детскую коляску, есть и больше 100 тысяч. Вы наверное очень давно покупали этот предмет. Сейчас такие цены.
13:29:53 02-02-2026
Гость (12:52:15 02-02-2026) Юрий это еще небольшая цена за детскую коляску, есть и больш... вы правы. 18 лет назад. Как дорого сейчас растить ребенка. И еще и на этом обманывают. Понятно что у мошенников нет совести, но чтобы настолько ....
Ладно бы кого то обюманули кто захотел Айфон подешевке...а тут детская коляска
12:53:39 02-02-2026
Девушке лень было сходить в магазин прогуляться для покупки коляски. Легче тыкнуть пальчиком в инете. Вот и тыкнула...
13:31:45 02-02-2026
Гость (12:53:39 02-02-2026) Девушке лень было сходить в магазин прогуляться для покупки ... может не лень. Может не с кем ребенка оставить - всякие ситуации бывают. Просто конечно нужно выбирать безопасные методы оплаты - таже Авито доставка. Нет коляски - нет вам денег. Получил - оплатил
13:03:47 02-02-2026
Коляска и детские койки сейчас около 100т.
00:10:34 03-02-2026
а что мешает покупку с оплатой ПОСЛЕ получения?! она глупая или что атм?