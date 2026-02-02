НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле мать купила у мошенников коляску и даже получила видео "процесса упаковывания"

Женщине заявили, что посылку доставят в течение нескольких дней

02 февраля 2026, 10:05, ИА Амител

Женщина / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
В Алтайском крае 31-летняя жительница Барнаула на популярном сайте нашла объявление о продаже детской коляски стоимостью более 53 тысяч рублей и лишилась денег, сообщает региональное МВД.

«Связалась с продавцом, который отправил ей видеосообщение, чтобы она смогла рассмотреть будущую покупку, после чего перевела по указанным реквизитам необходимую сумму. После этого ей было отправлено видео, на котором показан процесс упаковывания коляски и накладные на отправку», — рассказали в ведомстве.

Женщине заявили, что коляску доставят в течение нескольких суток. На следующий день она решила отследить посылку, но прочла в комментариях, что заказ создан, но в пункт выдачи не передан.

Покупательница попыталась связаться с продавцом, но по номеру телефона уже никто не отвечал. После этого она поняла, что стала жертвой мошенников.

Ранее житель Барнаула купил у мошенников трактор за 300 тысяч рублей, но так и не дождался доставки. Мужчина тоже нашел объявление о продаже на одном из интернет-ресурсов. 

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

11:13:16 02-02-2026

Интырнет не одни плюшки.. рискуют как правило те, у кого есть лишние..

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юрий

12:03:17 02-02-2026

может я отстал от жизни но 53 000 за коляску перебор. Видимо человек богатый но не очень умный

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:52:15 02-02-2026

Юрий (12:03:17 02-02-2026) может я отстал от жизни но 53 000 за коляску перебор. Видимо... Юрий это еще небольшая цена за детскую коляску, есть и больше 100 тысяч. Вы наверное очень давно покупали этот предмет. Сейчас такие цены.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юрий

13:29:53 02-02-2026

Гость (12:52:15 02-02-2026) Юрий это еще небольшая цена за детскую коляску, есть и больш... вы правы. 18 лет назад. Как дорого сейчас растить ребенка. И еще и на этом обманывают. Понятно что у мошенников нет совести, но чтобы настолько ....
Ладно бы кого то обюманули кто захотел Айфон подешевке...а тут детская коляска

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:53:39 02-02-2026

Девушке лень было сходить в магазин прогуляться для покупки коляски. Легче тыкнуть пальчиком в инете. Вот и тыкнула...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юрий

13:31:45 02-02-2026

Гость (12:53:39 02-02-2026) Девушке лень было сходить в магазин прогуляться для покупки ... может не лень. Может не с кем ребенка оставить - всякие ситуации бывают. Просто конечно нужно выбирать безопасные методы оплаты - таже Авито доставка. Нет коляски - нет вам денег. Получил - оплатил

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:03:47 02-02-2026

Коляска и детские койки сейчас около 100т.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:10:34 03-02-2026

а что мешает покупку с оплатой ПОСЛЕ получения?! она глупая или что атм?

  0 Нравится
Ответить
