В Барнауле мать купила у мошенников коляску и даже получила видео "процесса упаковывания"

Женщине заявили, что посылку доставят в течение нескольких дней

02 февраля 2026, 10:05, ИА Амител

Женщина / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае 31-летняя жительница Барнаула на популярном сайте нашла объявление о продаже детской коляски стоимостью более 53 тысяч рублей и лишилась денег, сообщает региональное МВД.

«Связалась с продавцом, который отправил ей видеосообщение, чтобы она смогла рассмотреть будущую покупку, после чего перевела по указанным реквизитам необходимую сумму. После этого ей было отправлено видео, на котором показан процесс упаковывания коляски и накладные на отправку», — рассказали в ведомстве.

Женщине заявили, что коляску доставят в течение нескольких суток. На следующий день она решила отследить посылку, но прочла в комментариях, что заказ создан, но в пункт выдачи не передан.

Покупательница попыталась связаться с продавцом, но по номеру телефона уже никто не отвечал. После этого она поняла, что стала жертвой мошенников.

Ранее житель Барнаула купил у мошенников трактор за 300 тысяч рублей, но так и не дождался доставки. Мужчина тоже нашел объявление о продаже на одном из интернет-ресурсов.