В Алтайском крае зафиксировали снижение числа заболевших ОРВИ

В регионе продолжают циркулировать вирусы гриппа A и возбудители негриппозных респираторных инфекций

02 февраля 2026, 09:47, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

В Алтайском крае отмечается снижение заболеваемости ОРВИ. По данным Роспотребнадзора Алтайского края, за четвертую неделю 2026 года было зарегистрировано 11,5 тысячи случаев заболевания, что на 1,3% меньше по сравнению с показателем неделей ранее.

Как добавили в ведомстве, в регионе по‑прежнему циркулируют вирусы гриппа A (H3N2), А (H1N1), а также возбудители негриппозных респираторных инфекций.

Для сдерживания распространения вирусов в крае с 15 декабря 2025 года действуют дополнительные противоэпидемические меры — они введены в медицинских, социальных и образовательных учреждениях.

При этом неделей ранее сообщалось, что в Алтайском крае выросло число больных ОРВИ. Тогда рост составил 65%.