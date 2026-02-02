Страховщиков могут обязать взыскивать выплаты с виновных в опасных ДТП

Компании по ОСАГО будут подавать регрессные иски к водителям, причинившим вред в состоянии опьянения или скрывшимся с места аварии

02 февраля 2026, 08:16, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты Государственной Думы предложили законодательно закрепить обязанность страховых компаний взыскивать выплаченные потерпевшим суммы с виновников дорожных аварий, если в их действиях были отягчающие обстоятельства. Соответствующий законопроект планируется внести в парламент 2 февраля.

Как сообщает РИА Новости, инициатива направлена на создание более справедливой системы тарифообразования по полисам ОСАГО. Ее цель — распределить финансовую нагрузку и не позволить добросовестным водителям через свои взносы покрывать убытки, причиненные нарушителями.

Законопроект обяжет страховщиков подавать регрессные иски к водителям, причинившим вред в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, скрывшимся с места ДТП, а также не имевшим на это право. Авторы законопроекта считают, что это повысит информированность таких водителей об их финансовой ответственности и упростит процедуру взыскания.