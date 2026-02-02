НОВОСТИТранспорт

Страховщиков могут обязать взыскивать выплаты с виновных в опасных ДТП

Компании по ОСАГО будут подавать регрессные иски к водителям, причинившим вред в состоянии опьянения или скрывшимся с места аварии

02 февраля 2026, 08:16, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Депутаты Государственной Думы предложили законодательно закрепить обязанность страховых компаний взыскивать выплаченные потерпевшим суммы с виновников дорожных аварий, если в их действиях были отягчающие обстоятельства. Соответствующий законопроект планируется внести в парламент 2 февраля.

Как сообщает РИА Новости, инициатива направлена на создание более справедливой системы тарифообразования по полисам ОСАГО. Ее цель — распределить финансовую нагрузку и не позволить добросовестным водителям через свои взносы покрывать убытки, причиненные нарушителями.

Законопроект обяжет страховщиков подавать регрессные иски к водителям, причинившим вред в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, скрывшимся с места ДТП, а также не имевшим на это право. Авторы законопроекта считают, что это повысит информированность таких водителей об их финансовой ответственности и упростит процедуру взыскания.

штрафы Авто

Комментарии 4

Гость
Гость

09:41:47 02-02-2026

Так это уже давно действует. Суброгация к тому же есть.

  -3 Нравится
Ответить
Гость
Гость

11:33:01 02-02-2026

водителям, причинившим вред в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, скрывшимся с места ДТП, а также не имевшим на это право.

На что, простите, "не имевшим право"?
Скрываться с места дтп или причинять вред в состоянии алкогольного опьянения?

  -5 Нравится
Ответить
Гость
Гость

14:11:33 02-02-2026

Гость (11:33:01 02-02-2026) а также не имевшим на это право.... В субботу нас бортанул ТАНК, у водилы права просрочены на 2 года, думаю это тот самый момент.

  0 Нравится
Ответить
гость
гость

21:49:24 02-02-2026

Гость (14:11:33 02-02-2026) В субботу нас бортанул ТАНК, у водилы права просрочены на 2... А вы думаете если права были не просрочены он бы вас не бортанул

  -3 Нравится
Ответить
