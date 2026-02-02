Страховщиков могут обязать взыскивать выплаты с виновных в опасных ДТП
Компании по ОСАГО будут подавать регрессные иски к водителям, причинившим вред в состоянии опьянения или скрывшимся с места аварии
02 февраля 2026, 08:16, ИА Амител
Депутаты Государственной Думы предложили законодательно закрепить обязанность страховых компаний взыскивать выплаченные потерпевшим суммы с виновников дорожных аварий, если в их действиях были отягчающие обстоятельства. Соответствующий законопроект планируется внести в парламент 2 февраля.
Как сообщает РИА Новости, инициатива направлена на создание более справедливой системы тарифообразования по полисам ОСАГО. Ее цель — распределить финансовую нагрузку и не позволить добросовестным водителям через свои взносы покрывать убытки, причиненные нарушителями.
Законопроект обяжет страховщиков подавать регрессные иски к водителям, причинившим вред в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, скрывшимся с места ДТП, а также не имевшим на это право. Авторы законопроекта считают, что это повысит информированность таких водителей об их финансовой ответственности и упростит процедуру взыскания.
09:41:47 02-02-2026
Так это уже давно действует. Суброгация к тому же есть.
11:33:01 02-02-2026
водителям, причинившим вред в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, скрывшимся с места ДТП, а также не имевшим на это право.
На что, простите, "не имевшим право"?
Скрываться с места дтп или причинять вред в состоянии алкогольного опьянения?
14:11:33 02-02-2026
Гость (11:33:01 02-02-2026) а также не имевшим на это право.... В субботу нас бортанул ТАНК, у водилы права просрочены на 2 года, думаю это тот самый момент.
21:49:24 02-02-2026
Гость (14:11:33 02-02-2026) В субботу нас бортанул ТАНК, у водилы права просрочены на 2... А вы думаете если права были не просрочены он бы вас не бортанул