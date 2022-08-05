Россиянка, бросившая в мэра заплесневелый ботинок из-за проблем с переселением, получила квартиру

Жительница Углегорска, бросившая в мэра Дмитрия Цуканова ботинок, получила комфортабельную двухкомнатную квартиру, сообщает РИА Новости.

Женщина, которая несколько лет безрезультатно добивалась переселения из аварийного жилья, пришла на встречу губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко с населением. Она рассказала об условиях, в которых приходится жить её семье, показала обувь, покрывшуюся плесенью от сырости, и бросила ботинок в Цуканова.

«Администрация Углегорского района в течение суток предоставила жильё после жалобы губернатору. Жительнице Углегорска Людмиле Аникеевой вместе с сыном и мужем выделили комфортабельную двухкомнатную квартиру из муниципального жилфонда. Дом располагается в удобном микрорайоне», — сообщили в правительстве Сахалинской области.

Кстати, в отношении женщины составили административный протокол за нарушение общественного порядка. Дело должен был рассматривать мировой судья, но он перенаправил его в городской суд Углегорска.