Российские активисты подали в суд на Nike
Претензии связаны с невыполнением гарантийных обязательств и предъявлены ООО «Найк» и ООО «Найк Ритэйл»
9 августа 2022, 07:54, Илья Звягинцев
Общественная организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала в суд на компанию Nike. Об этом сообщают «Известия».
Напомним, что в июне компания решила окончательно уйти с российского рынка, после чего её сайт стал недоступен, а магазины перестали открываться.
«Претензии связаны с невыполнением гарантийных обязательств и предъявлены ООО „Найк“ и ООО „Найк Ритэйл“, которые были уполномочены импортировать и продавать товары в стране. Иск подала организация по защите прав потребителей „Общественная потребительская инициатива“ (ОПИ)», — пишут «Известия».
Участие в судебном процессе примет и представитель Роспотребнадзора.
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