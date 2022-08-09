Российские активисты подали в суд на Nike

Общественная организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала в суд на компанию Nike. Об этом сообщают «Известия».

Напомним, что в июне компания решила окончательно уйти с российского рынка, после чего её сайт стал недоступен, а магазины перестали открываться.

«Претензии связаны с невыполнением гарантийных обязательств и предъявлены ООО „Найк“ и ООО „Найк Ритэйл“, которые были уполномочены импортировать и продавать товары в стране. Иск подала организация по защите прав потребителей „Общественная потребительская инициатива“ (ОПИ)», — пишут «Известия».

Участие в судебном процессе примет и представитель Роспотребнадзора.