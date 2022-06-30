Санатории и туркомплексы. Стало известно, кто первым на Алтае может перейти на all inclusive

В 2023 году в России могут появиться первые отели, работающие по системе «всё включено». В Алтайском крае к all inclusive в первую очередь могут присоединиться санатории и большие туркомплексы. Такое мнение в «Переговорке» amic.ru высказал начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Пока гостиничного стандарта, предполагающего систему «всё включено», в России нет. Ожидается, что его разработает Ростуризм до конца 2022 года. А уже со следующего года его начнут постепенно внедрять отели.

«Сейчас сложно оценить, какой процент объектов размещения в Алтайском крае готов к его внедрению. Потенциально можно говорит, что это будут туркомплексы, которые имеют в своём составе рестораны, бассейны, кафе и какую-то развлекательную программу. Но лучше всех к этому готовы наши санаторно-курортные организации», — рассказал Евгений Дешевых.

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По словам начальника профильного управления, преимуществом санкура можно считать большой номерной фонд и обширные территории с развитой инфраструктурой. «Уже сейчас санатории предлагают полный пансион и развлекательные услуги, то есть наиболее подготовлены к стандарту «всё включено», — отметил Дешевых.

Впрочем, делать выводы о том, кто больше подходит под новый стандарт, можно будет после его окончательного утверждения, резюмировал чиновник.

Полностью «Переговорку» с начальником управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности смотрите на amic.ru в четверг, 7 июля.