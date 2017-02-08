Школьница под Белгородом спасла из огня трех своих братьев и двух сестер

Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области

Десятилетняя школьница из Белгородской области Юлия Чернова спасла из горящего дома трех своих братьев и двух сестер. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщается, семья девочки живет в частном доме в селе Тетеревино Прохоровского района. Помещение отапливается с помощью печки. Днем 2 февраля мать попросила Юлию посмотреть за детьми, а сама отправилась за дровами.

Пожар в доме начался, когда дети играли в комнате. Младшие братья и сестра испугались и начали прятаться в шкафы, под кровати от дыма. Сначала девочка хотела затушить пламя водой, но огонь разрастался все сильней. Тогда школьница поняла, что нужно покидать помещение. Огонь стал настолько сильным, что перегородил вход к двери.

Юлия строгим голосом попросила всех детей подойти к ней. Разбила окно и одного за другим начала вытаскивать из дома братьев и сестер. Когда она вытаскивала из дома последнего ребенка, то увидела, что к ней на помощь бегут соседи. Юлия отдала им трехлетнюю сестренку, а сама потеряла сознание. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает.