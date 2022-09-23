Сибирский губернатор пламенной речью пристыдил уклоняющихся от мобилизации «перед лицом фашистов»

Губернатор Омской области Александр Бурков обратился к землякам, которые сейчас покидают территорию России. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что сегодня, как и 80 лет назад, Сибирь встаёт за станки, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение, и собирает своих сыновей на фронт.

«Это наш долг. Мы граждане нашей страны, а не туристы. Тех же, кто ищет варианты переждать или отсидеться за границей, хочу попросить одуматься. Даже представить себе не могу, чтобы в 1941 году перед лицом наступающих фашистов советские люди начали бежать из страны — оставлять женщин, детей и беспомощных стариков. Если бы они так поступили, не было бы нашей великой страны и нас с вами! С тех пор ничего не изменилось. Объединённый Запад сделает всё, чтобы стереть нас с лица земли», — указал Бурков.

Он отметил, что Россия вступила в период, когда требуется участие каждого — с оружием в руках или на рабочем месте. Кто-то должен встать на защиту территорий, а кто-то — помочь с восстановлением инфраструктуры.

«В этом главная цель частичной мобилизации. Никто кроме нас или за нас это не сделает! Если у кого-то возникают мысли „переждать“ на чужбине, рекомендую подумать о том, что когда-нибудь придётся возвращаться и смотреть в глаза своим соседям. Каждый на своём месте должен сделать всё для Победы», — добавил губернатор.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что все «задачи будут выполнены» во время частичной мобилизации. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин также отметил, что «регион не останется в стороне».