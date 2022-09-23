«Задачи будут выполнены». Губернатор Алтайского края прокомментировал частичную мобилизацию

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время церемонии вручения госнаград прокомментировал частичную мобилизацию в России. Прямую трансляцию мероприятия вёл телеканал «Катунь 24».

«Руководством нашей страны принято решение о проведении частичной мобилизации. В регионах эта работа уже начата, в том числе и у нас, в Алтайском крае. Мы уже провели краевую призывную комиссию по мобилизации. В настоящее время военными органами управления ВС РФ ведутся расчёты и доводятся контрольные цифры и задачи и в части качества мобилизуемых ресурсов, и в части количества, и уточнения по срокам проведения этих мероприятий. Всё это уже делается и в Алтайском крае. На муниципальном уровне работа также точно организована. И у меня есть полная уверенность, убеждённость, что, выполняя эти задачи, которые сегодня стоят перед страной, которые поставлены руководством страны, президентом, верховым главнокомандующим, будут выполнены. Так же как предыдущие поколения в самые сложные и переломные моменты истории чётко выполняли задачи, чётко выполняли свой долг — всё это обеспечивало дальнейшее существование и само существование, и развитие нашей советской страны, и Российской Федерации», — заявил глава региона.

По словам Томенко, настрой среди жителей края можно оценить как такой, «который обеспечивает понимание тех задач, которые перед Россией стоят на современном этапе». «А значит, все конкретные задачи и цели будут выполнены и достигнуты», — сказал он.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. На военную службу в первую очередь призовут тех, кто уже служил в армии, имеет боевой опыт или важную для фронта специальность. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, призвать планируют 300 тысяч человек. Мобилизационные мероприятия начались с 21 сентября.

22-го числа в Минобороны РФ дали разъяснения по частичной мобилизации, рассказав о порядке призыва и о тех, кто ему не подлежит.