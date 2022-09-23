«Наш регион не останется в стороне». Глава Республики Алтай высказался в поддержку частичной мобилизации

Республика Алтай не останется в стороне и примет участие в частичной мобилизации, заявил глава региона Олег Хорохордин.

На своей странице во «ВКонтакте» политик отметил, что Республика Алтай с момента вхождения в состав Российской империи стала «частью мощной державы», а также поразмышлял на тему того, что такое «сильный Алтай», и рассказал, как это связано с проведением СВО.

«Сильный Алтай — это не просто метафора или красивые слова. Сильный Алтай — это то, что внутри каждого нашего жителя. Это то, о чём повествуется в нашем величайшем эпосе „Маадай-Кара“, это все наши баатыры — богатыри из древних сказаний, готовые до победного сражаться за свою землю, за свой Алтай! Сильный Алтай — это наши бойцы, находящиеся сегодня на передовой. Это наши герои, которые так же преданно отстаивают безопасность и независимость наших соотечественников в ходе специальной военной операции, защищают свой народ и свою страну. И этот героизм объединяет всех нас — независимо от национальной принадлежности, вероисповедания или иных взглядов. Сильный Алтай — это те подвиги, которые совершили наши ребята, отдав самое ценное, что у них есть, — свои жизни. Вечная память и вечная слава! Наконец, сильный Алтай — это сильная Россия, которой сегодня, как и 77 лет назад, нужна победа! Республика Алтай приветствует решение освобождённых территорий о проведении референдумов по вхождению в состав России. И наш регион, безусловно, не останется в стороне и примет участие в частичной мобилизации, объявленной президентом», — написал он.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко также прокомментировал частичную мобилизацию, заявив, что поставленные задачи «будут выполнены».