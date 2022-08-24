Сибирячка требует 5 млн рублей за «таинственную» гибель сына на элитной стройке

Жительница Новосибирска требует выплатить компенсацию в размере 5 млн рублей за смерть сына, которого 22 ноября 2021 года заставили выполнять чужую работу, пишет «КП-Новосибирск».

36-летний сварщик Юрий погиб на стройке элитного жилого комплекса, когда вся смена ушла на обед. Ему поручили остаться и выполнить работу стропальщика — принять многотонную арматурную основу для бетонной сваи, которая в итоге сбила мужчину на землю.

«Несчастный случай видели двое рабочих, в том числе крановщик. Они также говорят, что Юрий работал в тот момент вместо стропальщика: принимал вторую часть объёмной конструкции, чтобы потом сварить её с первой. Комиссия не установила вины сварщика. Специалисты выяснили: оплошность допустил крановщик», — отмечает издание со ссылкой на защитника интересов семьи погибшего.

Матери Юрия компенсировали расходы на похороны, но моральную компенсацию выплачивать не хотят. Женщина подала иск к трём компаниям: подрядчику стройки, начальству бригады сварщика и владельцам крана.

В прокуратуре указали, что ответчики настаивают на том, что сделали всё для обеспечения безопасной работы.

«Они просят суд оценить тот факт, что погибший работник якобы грубо нарушил требования трудовой дисциплины: выполнял не порученную ему работу в обеденный перерыв», — рассказали в ведомстве.

При этом никто из начальников не говорит, кто и почему дал сварщику задание выполнить работу стропальщика, да ещё и в обеденное время.