Сибирякам предлагают «не вставая с дивана» заработать на ставках от имени экс-жениха Бузовой

Неизвестные от имени блогера Давы — уроженца Новосибирска Давида Манукяна — предлагают легко и быстро заработать 50 тысяч рублей. Корреспондент «КП-Новосибирск» выяснил, в чём подвох.

В соцсетях появился аккаунт с фотографией и ссылкой на официальную страницу Давы.

«Мы делаем ставки на спорт, а именно на хоккей. Наша выгода от данной сделки — ваша гарантия. Наш штаб аналитиков специализируется на ставках долгие годы. Вы в роли спонсора, который забирает свой процент от нашей работы», — написали владельцы аккаунта.

Журналист представился фанаткой блогера и спросил «сколько денег надо внести». Ему ответили: «Вносите 900 рублей, а получаете 35 тысяч. Вкладывайте, не пожалеете». При этом подчеркнули, что Дава «директор», который и «сам иногда делает ставки».

Доказательств, кроме слов, что Манукян имеет к этому отношение, не предоставили. Собственно, как и гарантий, что ставка сыграет.

«Вбиваем счёт в онлайн-банке, а там даже ФИО получателя не высвечивается. Так и уходят деньги неизвестно куда и непонятно на что», — отмечает издание.

Предположительно, от имени известного блогера действуют мошенники. Юрист Михаил Спиридонов пояснил изданию, что гражданин, чьё имя незаконно использовали для противоправной деятельности, вправе потребовать компенсацию морального вреда. Главное — определить, кто именно к этому причастен.