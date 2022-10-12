Синяя разметка и новая секция светофора. Как изменятся правила дорожного движения в 2023 году

С 1 марта 2023 года в России серьёзно изменятся правила дорожного движения. Поправки вводят такое понятие, как «средства индивидуальной мобильности», и затрагивают многие главы и пункты ПДД. На дорогах появится новая разметка, у светофоров — новая секция, останавливаться на островках безопасности запретят, а ещё изменятся правила проезда кольца. Amic.ru собрал изменения ПДД, которые ждут россиян в следующем году.

Новые правила для СИМ

Какие ограничения ввели для электросамокатов?

С 1 марта 2023 года электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и аналогичные им устройства получат статус средства индивидуальной мобильности (сокращённо — СИМ). Максимально разрешённая скорость для них составит 25 км/ч. При этом если водитель СИМ создаёт помехи для пешеходов, он обязан спешиться или снизить скорость. Пешеход имеет перед ним приоритет.

Водителям СИМ запрещено:



— управлять транспортным средством не держась за руль хотя бы одной рукой;

— возить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине и ширине;

— перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией;

— перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест;

— поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайными путями и на трассах, имеющих более одной полосы для движения (кроме случаев, когда из правой полосы можно повернуть налево, и за исключением дорог в велосипедных зонах);

— буксировать СИМ или буксироваться ими самому. Буксировать можно будет только специальные прицепы для СИМ;

— ездить в зоне действия знака «Движение пешеходов запрещено».

Нужны ли водительские права для СИМ?

Согласно нормам, для управления СИМ не понадобятся водительские права. Однако инспекторы могут направлять водителей на медосвидетельствование в случае подозрения на алкогольное опьянение. Поэтому ездить на электросамокатах и других СИМ пьяным будет нельзя.

Знак электросамоката / Фото с Telegram-канала правительства России

Где можно будет ездить на СИМ?

Лица старше 14 лет смогут ездить на СИМ по велосипедной и велопешеходной дорожке, по проезжей части велосипедной зоны и по полосе для велосипедистов. Также они смогут ездить в пешеходной зоне и по тротуару, если масса транспортного средства не больше 35 кг. Причём по тротуару или по пешеходной дорожке позволено двигаться, только если рядом нет велосипедной или велопешеходной дорожки или если нет возможности ехать по ним, а также если использующее СИМ лицо сопровождает ребёнка до 14 лет.

По правому краю проезжей части на СИМ можно проехать, если:



— нет велосипедной или велопешеходной дорожки или нельзя по ней двигаться;

— на дороге разрешено движение со скоростью не более 60 км/ч;

— средство индивидуальной мобильности оборудовано тормозной системой, звуковым сигналом, световозвращателями и фарой белого цвета впереди с фонарём.

При этом по правому краю можно ехать только в один ряд по ходу движения, нельзя будет обгонять машины или объезжать их с левой стороны.

Дети от 7 до 14 лет могут ехать на СИМ только по тротуарам, пешеходным, велосипедным, велопешеходным дорожкам и в пределах пешеходных зон.

Детям по 7 лет законодатели позволили ездить только в сопровождении взрослых по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам и в пределах пешеходных зон.

Выезжать на автомагистрали и пересекать проезжую часть по пешеходным переходам водителям СИМ запрещено.

Инспектор / Фото: amic.ru

Должен ли водитель СИМ подчиняться светофору?

Водители СИМ должны подчиняться сигналам светофора в виде силуэта пешехода при движении по тротуару и пешеходной дорожке, а также сигналу в виде силуэта велосипедиста при движении по велосипедной и велопешеходной дорожкам. Если на дороге стоит регулировщик, то водитель должен руководствоваться сигналами для пешеходов.

Нужно водителям СИМ включать фары?

Да, нужно, но в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости. Причём это не зависит от освещения дороги. В тоннелях на движущихся СИМ также должны быть включены фары. Если фар нет, подойдёт и фонарь.

Кому должны уступать дорогу водители СИМ?

Водители СИМ обязаны уступить дорогу при выезде из жилой зоны другим участникам дорожного движения. При пересечении проезжей части вне перекрёстка они также должны проехать последними. В жилой зоне водители СИМ обязаны уступить пешеходам. Последние не должны создавать необоснованные помехи для движения СИМ.

Преимущество водители СИМ имеют, если двигаются по главной дороге. Водитель должен уступить им при повороте налево или направо, если лица на СИМ пересекают ту часть дороги, на которую поворачивает автомобиль. Кроме того, на регулируемых пешеходных переходах автомобили должны дать возможность водителям СИМ закончить пересечение проезжей части.

В велосипедной зоне СИМ также имеют преимущество перед механическими транспортными средствами, могут двигаться по всей ширине проезжей части.

Велодорожка / Фото: amic.ru

Новые правила для водителей

Как изменились требования к документам?

Теперь водители автомобилей смогут предъявлять документы в электронном виде. Это касается прав, СТС, полиса ОСАГО и других бумаг. Их теперь можно показывать как в бумажном, так и в электронном виде. Однако нельзя предоставить не в бумажном виде временное разрешение на управление ТС, лицензионную карточку и карточку допуска на транспортное средство для международных перевозок.

Какие новые дорожные знаки появятся?

В правилах дорожного движения в этом году добавляются новые дорожные знаки:



— 3.34 «Движение автобусов запрещено»;

— 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено»;

— 8.4.7.2 «Лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности»;

— 8.26 «Зарядка электромобилей». Указывает на место зарядки электромобилей;

— 6.4 «Парковка (парковочное место)». Изображение на знаке символа таблички 8.8 «Платные услуги» или 8.17 «Инвалиды» указывает на платную парковку или парковку только для машин, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид».

Новые дорожные знаки / Фото: Telegram-канал правительства России

Как изменили дорожные знаки?

Для дорожных знаков, обозначающих туристический объект, теперь будет применяться коричневый фон (знаки 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1, 6.10.2 и 6.11).

Изменились требования к знакам, запрещающим стоянку по нечётным (3.29) и чётным (3.30) числам месяца. При их одновременном применении на противоположных сторонах проезжей части допускается стоянка на обеих сторонах дороги с 21 часа до 24 часов (время перестановки). Ранее совершить перестановку можно было с 19 до 21 часа.

Есть ли изменения разметки?

В новой редакции ПДД для постоянной горизонтальной разметки установили белый, жёлтый, красный, синий, чёрный и зелёный цвета. В этих цветах можно чертить и дублированные дорожные знаки.

Для обозначения платных парковочных мест будут использовать прерывистую разметку синего цвета, а для бесплатных — белую.

Также в ПДД внесли несколько новых видов разметки:

1.14.3 — обозначает диагональный пешеходный переход. На регулируемом пешеходном переходе допускается переходить проезжую часть по диагонали только при наличии такой разметки.

1.16.1 — обозначает островки, разделяющие либо транспортные потоки противоположных направлений, либо места для стоянки ТС (парковки) от велосипедных полос;

1.17.1 (жёлтая разметка) — обозначает места остановок маршрутных транспортных средств и ТС, которые используются как легковые такси;

1.17.2 (жёлтая разметка) — обозначает места остановок трамваев, если посадка и высадка производятся с проезжей части или с расположенной на ней посадочной площадки.

Новая секция светофора / Фото: ЦОДД

Хотя бы светофор остался прежним?

Не совсем. У светофоров появились новая секция в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета. Она находится под светофором и сообщает водителю, что на пешеходном переходе, в направлении которого он поворачивает, для пешеходов включён зелёный сигнал. Стрелка указывает на этот пешеходный переход.

Кольцо проезжаем так же?

Нет, в правилах есть одно важное изменение. По нему уступать дорогу при въезде на кольцо нужно тогда, когда водитель движется не по главной дороге.

Правила остановок не изменились?

Всё почти так же. Однако теперь остановка запрещается на направляющих островках и островках безопасности.

Что изменилось для автобусов?

Для автобусов скорректировали несколько пунктов, касающихся ограничений скорости вне населённых пунктов.

Существенное изменение одно. Теперь водитель должен уступить дорогу идущим к стоящему в месте остановки маршрутному транспортному средству или от него, если посадка и высадка пассажиров идёт с проезжей части или с расположенной на ней посадочной площадки.

Стоянка автобусов в жилой зоне вне специально выделенных и обозначенных знаками или разметкой мест теперь запрещается.

Дорожный знак / Фото: amic.ru

Что изменилось для грузовиков?

Новые правила освобождают водителей грузовиков включать опознавательный знак «Автопоезд» на крыше кабины. Раньше водители должны были включать его при движении автопоезда, а также и на время стоянки или остановки в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Что изменилось для велосипедов?

Велосипедистов исключили из перечня транспортных средств, которым разрешена стоянка на краю тротуара, граничащего с проезжей частью. Также теперь велосипеды не числятся в списке транспорта, на котором в светлое время суток должны быть включены фары или дневные ходовые огни. А ещё велосипедисты теперь должны использовать световозвращающие элементы за городом в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости.

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