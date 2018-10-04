СМИ: российская армия откажется от пилоток и шапок-ушанок

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Российское правительство распорядилось приостановить выдачу военным шерстяных пилоток до 1 июня 2022 года. Текст постановления опубликован на Портале правовой информации, пишет "Российская газета".

В документе сказано, что из обращения также изымаются шапки-ушанки. Теперь военным будут выдавать просто шапки, полковникам и генералам - меховые шапки, а капитанам первого ранга и адмиралам ВМФ России - каракулевые. Также отмечается, что зимний головной убор старшего командного состава флота лишился козырька.

Позиция, касающаяся нательных кальсон, дополнена трусами, которые будут выдаваться по две штуки на год.

Издание напоминает, что пилотки появились в армии России в 1913 году как элемент форменной одежды воздухоплавательных частей. Ее прототипом, возможно, послужил кельтский головной убор гленгарри, употребляемый шотландскими военными. В Советской армии пилотка была летним головным убором, солдаты носили ее со звездочкой, офицеры - с кокардой. В армии России она эволюционировала до двууголки с единой кокардой для сухопутных войск, авиации и флота. Справа спереди на пилотках крепится геральдический знак.