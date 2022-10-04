Специалисты барнаульского водоканала стали участниками Форума работающей молодежи
Они обсудили деловые вопросы с молодыми специалистами городских и краевых компаний и предприятий и заняли первое место в одной из номинаций
Представители Совета молодых специалистов «Росводоканал Барнаул» впервые поучаствовали в краевом Форуме работающей молодёжи.
«Было очень интересно пообщаться с ребятами из других предприятий края, узнать, какие проекты реализуют они, обменяться опытом. Не секрет, что в некоторых крупных компаниях есть молодёжь, готовая активно заниматься экологией, волонтёрством, спортом и научной деятельностью, но руководством такие инициативы не поощряются. Специалистам барнаульского водоканала в этом плане повезло: нас поощряют и поддерживают», — рассказала руководитель пресс-службы «Росводоканал Барнаул» Татьяна Вражевская.
В четверг, 29 сентября, команда водоканала познакомилась с другими участниками, сыграла с ними в «Квиз», где заняла второе место. А 30 сентября сотрудники приняли участие в четырёх образовательных треках: «Руководитель предприятия — амбассадор Совета работающей молодёжи», «Как держать себя в ресурсном состоянии», «Кадровый резерв: рост внутри компании и эффективная самореализация» и «Привлечение и развитие молодёжи в компании». Молодые специалисты «Росводоканал Барнаул» совместно с коллегами из других предприятий разработали и представили социальные и культурные проекты.
В субботу молодые специалисты водоканала показали видеоролик о волонтёрской, благотворительной и других видах деятельности молодёжи на предприятии, а также творческий номер и заняли первое место в номинации «Лучший совет работающей молодёжи». Председатель Совета молодых специалистов «Росводоканал Барнаул» Евгений Шипченко занял второе место в конкурсе на лучшего председателя СМС.
Молодые специалисты барнаульского водоканала настроены принять участие в форуме и в следующем году.