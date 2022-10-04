Специалисты барнаульского водоканала стали участниками Форума работающей молодежи

Представители Совета молодых специалистов «Росводоканал Барнаул» впервые поучаствовали в краевом Форуме работающей молодёжи.

«Было очень интересно пообщаться с ребятами из других предприятий края, узнать, какие проекты реализуют они, обменяться опытом. Не секрет, что в некоторых крупных компаниях есть молодёжь, готовая активно заниматься экологией, волонтёрством, спортом и научной деятельностью, но руководством такие инициативы не поощряются. Специалистам барнаульского водоканала в этом плане повезло: нас поощряют и поддерживают», — рассказала руководитель пресс-службы «Росводоканал Барнаул» Татьяна Вражевская.

В четверг, 29 сентября, команда водоканала познакомилась с другими участниками, сыграла с ними в «Квиз», где заняла второе место. А 30 сентября сотрудники приняли участие в четырёх образовательных треках: «Руководитель предприятия — амбассадор Совета работающей молодёжи», «Как держать себя в ресурсном состоянии», «Кадровый резерв: рост внутри компании и эффективная самореализация» и «Привлечение и развитие молодёжи в компании». Молодые специалисты «Росводоканал Барнаул» совместно с коллегами из других предприятий разработали и представили социальные и культурные проекты.

В субботу молодые специалисты водоканала показали видеоролик о волонтёрской, благотворительной и других видах деятельности молодёжи на предприятии, а также творческий номер и заняли первое место в номинации «Лучший совет работающей молодёжи». Председатель Совета молодых специалистов «Росводоканал Барнаул» Евгений Шипченко занял второе место в конкурсе на лучшего председателя СМС.

Молодые специалисты барнаульского водоканала настроены принять участие в форуме и в следующем году.

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