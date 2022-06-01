Эксперты назвали профессии, представители которых рискуют попасть под сокращения больше остальных

Исследователи Национального рейтингового агентства и Аналитического центра НАФИ выяснили, представители каких профессий подвержены большему риску попасть под сокращения. Об этом сообщает «МК».

Специалисты опросили 500 предпринимателей из разных сфер бизнеса и регионов России, чтобы узнать, кого из своих сотрудников они уволят в первую очередь.

Самому высокому риску увольнения подвержены менеджеры по продажам. Уволить их собираются 17% из числа опрошенных.

Курьеров, секретарей и других работников административно-хозяйственного обеспечения планируют увольнять 15% опрошенных, HR-специалистов и дизайнеров — 13% респондентов.

Самой стабильной из всех сфер оказалась финансовая. Здесь увольнять сотрудников не планируют 68% работодателей.

Ранее сообщалось, что более 100 организаций Алтайского края подали заявки на сокращение около 800 сотрудников.