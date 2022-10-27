Такой день. Бюджет Алтайского края и грядущие морозы

О главных событиях Алтайского края за 27 октября

28 октября 2022, 00:26

Алтайское Заксобрание после длительных дискуссий всё же приняло проект бюджета на 2023 год в первом чтении. По традиции законопроект поддержали единороссы, либерал-демократы и комроссы. Против выступила большая часть коммунистов, а эсеры решили воздержаться. Почему произошёл раскол в стане КПРФ и по какой причине оппозиция не имеет права голосовать против главного финансового документа в условиях СВО — читайте в материале amic.ru.

Бюджет сохранения, или Сталина на вас нет. Как депутаты АКЗС обменялись «колкостями» при голосовании за главный документ

Бюджет сохранения, или Сталина на вас нет. Как депутаты АКЗС обменялись «колкостями» при голосовании за главный документ

Резкое похолодание до -13 градусов ожидается в Алтайском крае в ближайшие дни. Морозы придут в регион к ночи 30 октября.

До -13 градусов. Ночные морозы придут в Алтайский край в ближайшие дни

До -13 градусов. Ночные морозы придут в Алтайский край в ближайшие дни

Президент Владимир Путин посвятил своё выступление на заседании клуба «Валдай» 27 октября в основном вопросам геополитики. Глава государства раскритиковал коллективный Запад за стремление к гегемонии и попытке сделать мир однополярным, а также указал на необходимость реформирования всей системы международных отношений. Подробнее о главных высказываниях Путина — в обзоре amic.ru.

Выступление для учебников истории. О чем рассказал Путин на Валдайском форуме

Выступление для учебников истории. О чем рассказал Путин на Валдайском форуме

В Барнауле на комиссии по организации пассажирских перевозок решили увеличить количество транспорта на двух маршрутах — № 78 и 47, сообщает мэрия. При этом на маршруте № 47, где будет работать 24 автобуса, ещё требуется увеличение транспорта. Однако у перевозчика отсутствуют необходимые средства на приобретение машин.

В Барнауле «уплотнят» два автобусных маршрута, чтобы люди на минуту меньше ждали на остановках

В Барнауле «уплотнят» два автобусных маршрута, чтобы люди на минуту меньше ждали на остановках

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