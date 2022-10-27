Такой день. Бюджет Алтайского края и грядущие морозы

Алтайское Заксобрание после длительных дискуссий всё же приняло проект бюджета на 2023 год в первом чтении. По традиции законопроект поддержали единороссы, либерал-демократы и комроссы. Против выступила большая часть коммунистов, а эсеры решили воздержаться. Почему произошёл раскол в стане КПРФ и по какой причине оппозиция не имеет права голосовать против главного финансового документа в условиях СВО — читайте в материале amic.ru.

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Резкое похолодание до -13 градусов ожидается в Алтайском крае в ближайшие дни. Морозы придут в регион к ночи 30 октября.

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Президент Владимир Путин посвятил своё выступление на заседании клуба «Валдай» 27 октября в основном вопросам геополитики. Глава государства раскритиковал коллективный Запад за стремление к гегемонии и попытке сделать мир однополярным, а также указал на необходимость реформирования всей системы международных отношений. Подробнее о главных высказываниях Путина — в обзоре amic.ru.

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В Барнауле на комиссии по организации пассажирских перевозок решили увеличить количество транспорта на двух маршрутах — № 78 и 47, сообщает мэрия. При этом на маршруте № 47, где будет работать 24 автобуса, ещё требуется увеличение транспорта. Однако у перевозчика отсутствуют необходимые средства на приобретение машин.