Такой день. Перенос празднований 85-летия Алтайского края и рекордно низкий уровень безработицы

Власти Алтайского края решили перенести праздничные мероприятия, приуроченные к 85-летию Алтайского края. Глава региона Виктор Томенко отметил, что на подготовку мероприятий было затрачено много сил, а провести их планировали 30 сентября, но было решено отложить празднование.

Новую дату проведения праздничных мероприятий губернатор не обозначил.

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В отдельных районах Алтайского края к концу недели может установиться временный снежный покров, а на дорогах появиться гололёд. Согласно прогнозу синоптиков ЦГМС, 28 сентября на большей части региона пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом.

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Начальник регионального управления по труду и занятости населения Надежда Капура во время пресс-конференции рассказала о том, как в Алтайском крае обстоят дела с безработицей. По её словам, на данный момент безработица в Алтайском крае находится на самом низком уровне за последние годы — 1,1%.

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Капура также рассказала, что все призванные в армию жители Алтайского края в рамках частичной мобилизации после возвращения домой смогут вернуться на свои рабочие места. При этом трудовой стаж останется непрерывным.