Такой день. Приостановка демонтажа речного вокзала и наказания для родственников вице-мэра Барнаула
Главные события в Алтайском крае 30 мая
Специализированный застройщик «ВиСКью» по просьбе общественников и активистов приостановил демонтаж здания речного вокзала. Барнаульские орнитологи рассказали, что вместе со зданием разрушатся гнёзда городских ласточек, а это, как отмечали специалисты, единственное место их гнездования в равнинной части Алтайского края.
Теперь компания вместе со специалистами будет решать, что делать с птицами.
Жена и сын осуждённого бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Дёмина получили приговоры за оскорбление суда и угрозы сотруднику ФСБ.
Олега Дёмина оштрафовали на 30 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на шесть месяцев, а iPhone, с которого он угрожал сотруднику ФСБ, обратили в доход государства. Его мать, Ольгу Дёмину, приговорили к обязательным работам на 300 часов.
16-этажный многоквартирный дом планируют возвести на пересечении ул. Смирнова и Северо-Западной. Проект здания презентовали на градостроительном совете, члены которого отметили: дом неплохой, но возводить его на выбранной девелопером площадке нельзя. Дело в том, что рядом располагается частный сектор, жители которого категорически против высотного строительства и ради сохранения своих посёлков они даже выходили на митинги.