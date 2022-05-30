Такой день. Приостановка демонтажа речного вокзала и наказания для родственников вице-мэра Барнаула

Главные события в Алтайском крае 30 мая

30 мая 2022, 23:39, Илья Звягинцев

Специализированный застройщик «ВиСКью» по просьбе общественников и активистов приостановил демонтаж здания речного вокзала. Барнаульские орнитологи рассказали, что вместе со зданием разрушатся гнёзда городских ласточек, а это, как отмечали специалисты, единственное место их гнездования в равнинной части Алтайского края.

Теперь компания вместе со специалистами будет решать, что делать с птицами.

Барнаульский патронный завод вынужден сократить свыше 300 работников

Барнаульский патронный завод вынужден сократить свыше 300 работников

Жена и сын осуждённого бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Дёмина получили приговоры за оскорбление суда и угрозы сотруднику ФСБ.

Олега Дёмина оштрафовали на 30 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на шесть месяцев, а iPhone, с которого он угрожал сотруднику ФСБ, обратили в доход государства. Его мать, Ольгу Дёмину, приговорили к обязательным работам на 300 часов.

Более 1000 человек пострадали от укусов клещей в Алтайском крае за неделю

Более 1000 человек пострадали от укусов клещей в Алтайском крае за неделю

16-этажный многоквартирный дом планируют возвести на пересечении ул. Смирнова и Северо-Западной. Проект здания презентовали на градостроительном совете, члены которого отметили: дом неплохой, но возводить его на выбранной девелопером площадке нельзя. Дело в том, что рядом располагается частный сектор, жители которого категорически против высотного строительства и ради сохранения своих посёлков они даже выходили на митинги.

Часть жителей Ленинского района останутся без горячей воды 31 мая

Часть жителей Ленинского района останутся без горячей воды 31 мая

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