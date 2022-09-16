Такой день. Срок начала отопительного сезона в Барнауле и «разнос» работ по благоустройству на Алтае
О главных событиях Алтайского края за 16 сентября
Пожар в магазине строительных материалов «Домострой» произошёл 16 сентября в Камне-на-Оби. Из здания эвакуировали восемь человек — пострадавших нет. Локализовать возгорание удалось на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Причины происшествия выясняются.
Восемь человек эвакуировали из горящего магазина стройматериалов в Камне-на-Оби
На этой неделе в Алтайский край прибыла с инспекцией член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина. 15 сентября во время посещения Бийска представительница Народного фронта Путина была крайне недовольна некоторыми объектами.
«По-лютому разнесла». Московской проверяющей из ОНФ не понравились работы по благоустройству на Алтае
Глава Барнаула Вячеслав Франк провёл совещание по подготовке города к отопительному периоду. В конце следующей недели, после 21 сентября, планируется начать подавать тепло. С 16 сентября управляющие компании приступили к заполнению внутридомовых систем отопления.
«К зиме мы подошли». Глава Барнаула назвал дату начала отопительного сезона
В Алтайском крае медики начали получать выплаты в рамках регионального закона о статусе медицинского работника. Получателями станут более 370 медиков, в том числе 157 вновь привлечённых в отрасль здравоохранения края в 2022 году.