Такой день. Строительство огромного бассейна и поддержка мобилизованных

Компания «Альфа-проект» накануне получила разрешение на строительство открытого бассейна в новом барнаульском парке культуры и отдыха «Четыре сезона» — он разместится на ул. 65 лет Победы, 20.

Глава компании Алексей Тремасов отметил, что ширина бассейна составит 25 метров, длина — 70 метров, а глубина — от 0,5 до 1,5 метра. В нём предусмотрены система фильтрации, которая выглядит как фонтан, и обогрев.

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В Алтайском крае для поддержки мобилизованных определён фонд, на счёт которого осуществляется сбор средств. Это Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития, рассказал председатель АКЗС Александр Романенко. Также спикер назвал пять актуальных направлений работы в связи с проведением частичной мобилизации.

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Большинство жителей Барнаула поддержали идею ввести кредитную амнистию для участников СВО.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил о том, что для участников СВО нужно ввести именно кредитную амнистию, а не кредитные каникулы, которые ранее анонсировал Центробанк.

Большинство жителей Барнаула одобряет это предложение: 66% убеждены, что это было бы справедливой мерой компенсации за риск, которому подвергаются участники боевых действий. Лишь 1 из 10 опрошенных (10%) выступает против этой законодательной инициативы.