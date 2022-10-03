Такой день. Строительство огромного бассейна и поддержка мобилизованных
Главные новости в Алтайском крае 3 октября
Компания «Альфа-проект» накануне получила разрешение на строительство открытого бассейна в новом барнаульском парке культуры и отдыха «Четыре сезона» — он разместится на ул. 65 лет Победы, 20.
Глава компании Алексей Тремасов отметил, что ширина бассейна составит 25 метров, длина — 70 метров, а глубина — от 0,5 до 1,5 метра. В нём предусмотрены система фильтрации, которая выглядит как фонтан, и обогрев.
В Алтайском крае для поддержки мобилизованных определён фонд, на счёт которого осуществляется сбор средств. Это Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития, рассказал председатель АКЗС Александр Романенко. Также спикер назвал пять актуальных направлений работы в связи с проведением частичной мобилизации.
Большинство жителей Барнаула поддержали идею ввести кредитную амнистию для участников СВО.
Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил о том, что для участников СВО нужно ввести именно кредитную амнистию, а не кредитные каникулы, которые ранее анонсировал Центробанк.
Большинство жителей Барнаула одобряет это предложение: 66% убеждены, что это было бы справедливой мерой компенсации за риск, которому подвергаются участники боевых действий. Лишь 1 из 10 опрошенных (10%) выступает против этой законодательной инициативы.