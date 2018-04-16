Танки Т-90 и "Абрамс" сравнил американский журнал National Interest

Американское аналитическое издание по военно-политической тематике National Interest сравнило характеристики американского танка М1А2 "Абрамс" с модификацией SEP v3 и российского Т-90М, сообщает LIFE.

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Общество США похвалили российскую корабельную пушку

Эксперт издания Чарли Гао отметил, что танки схожи по качеству боеприпасов, однако новые американские бронебойные снаряды M829A4 немного лидируют. По его словам, снаряды специально создавались, чтобы пробивать динамические защиты "Реликт" танка Т90 и "Малахит" танка "Армата". Однако российские снаряды "Свинец" также имеют высокую поражающую способность.

Российский танк оказался лучше по наличию противотанковых ракет "Инвар", аналогов которым "Абрамс" не имеет. Также российские танки легче, а значит, маневреннее, но у М1А2 есть более современные тепловизоры.

Эксперт отмечает, что при возможном боевом столкновении победа будет за более опытным экипажем, ведь танки практически равны по своей силе.