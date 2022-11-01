Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков отказался от российского гражданства. Как сообщает РИА Новости, соответствующую справку от 26 октября он опубликовал в социальных сетях.

«Я принял решение отказаться от российского гражданства», — сообщил Тиньков.

Напомним, что Тиньков высказался против спецоперации РФ на Украине и уехал из страны. Он заявил, что не планирует возвращаться. По его словам, у него ничего не осталось в России. Тиньков также отказался от сотрудничества с банком «Тинькофф», основателем которого он был. Ранее СМИ сообщали, что у него есть гражданство Кипра.