Эксперт заявил о завершении эры массовой удаленной работы

Полного возврата в офисы не будет, но и всеобщая удаленка уходит в прошлое

27 февраля 2026, 13:01, ИА Амител

В 2026 году рынок труда балансирует между кадровым голодом и желанием бизнеса контролировать процессы. Полного возврата к пятидневке в офисах не случится — компании боятся потерять специалистов, заявил "Газете.ru" эксперт по финансам Дмитрий Трепольский.

При этом эпоха "тотальной удаленки" подходит к концу. В госсекторе, банках и структурах с критической информацией возврат в офис становится безальтернативным из-за требований безопасности и стабильности.

Офис остается более управляемой средой: живое обсуждение занимает минуты, тогда как переписка в мессенджерах может растянуться на часы. Личный контакт помогает руководителю видеть вовлеченность, усталость и демотивацию сотрудников, которые в онлайне часто остаются незаметными.

Для частного бизнеса новой нормой становится гибридный формат. Полный возврат вероятен только в регулируемых и чувствительных к безопасности отраслях. Сотрудникам, которые хотят сохранить гибкость, придется доказывать свою эффективность не присутствием в Сети, а измеримыми результатами.