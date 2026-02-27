Эксперт заявил о завершении эры массовой удаленной работы
Полного возврата в офисы не будет, но и всеобщая удаленка уходит в прошлое
27 февраля 2026, 13:01, ИА Амител
В 2026 году рынок труда балансирует между кадровым голодом и желанием бизнеса контролировать процессы. Полного возврата к пятидневке в офисах не случится — компании боятся потерять специалистов, заявил "Газете.ru" эксперт по финансам Дмитрий Трепольский.
При этом эпоха "тотальной удаленки" подходит к концу. В госсекторе, банках и структурах с критической информацией возврат в офис становится безальтернативным из-за требований безопасности и стабильности.
Офис остается более управляемой средой: живое обсуждение занимает минуты, тогда как переписка в мессенджерах может растянуться на часы. Личный контакт помогает руководителю видеть вовлеченность, усталость и демотивацию сотрудников, которые в онлайне часто остаются незаметными.
Для частного бизнеса новой нормой становится гибридный формат. Полный возврат вероятен только в регулируемых и чувствительных к безопасности отраслях. Сотрудникам, которые хотят сохранить гибкость, придется доказывать свою эффективность не присутствием в Сети, а измеримыми результатами.
13:21:52 27-02-2026
нет, дружочек
критическая масса набрана.
люди не желают с 9 до 18 протирать штаны в офисе
и работодатели не желают покупать и снимать офисы, чтобы там штаны протирали
13:29:32 27-02-2026
Работнички привыкли дома на диване лежать имитирую деятельность и получая за это зп)
13:58:25 27-02-2026
А Вы, простите, работодатель? Или так,чтобы что-то вякнуть?
13:28:27 27-02-2026
Вот кстати второе так точно да. Подозреваю, рынок аренды еще сильнее просядет, как уже просел этот с оффлайн-торговлей и переходом народа на заказы на маркетплейсах. Ждем наездов на работодателей и попыток запрета удаленки.
14:28:52 27-02-2026
думаю, что да. работа к географии уже не привязана, как и к стационарному месту.
14:31:51 27-02-2026
И будут висеть вакансии 30-40 т с просиживанием на работе.... Главное сидеть 9 часов и ехать до работы 2 часа в одну сторону...
01:15:55 28-02-2026
Не, обратно в офис не пойду. Да и некуда. Живу в небольшом городке.
12:16:45 28-02-2026
Гость (01:15:55 28-02-2026) Не, обратно в офис не пойду. Да и некуда. Живу в небольшом г... Аналогично
15:00:47 28-02-2026
По себе не суди. Ты и в офисе и на удаленке дармоед. А у меня все удаленщики на работе работают отлично и выполняют KPI.
19:27:51 28-02-2026
Единственные кому не нужна удаленка, это крайне не дальновидным работодателям, удобно было раньше используя всякие региональные коэффициенты нанимать штат разработчиков где нибудь... За копейки. С точки зрения эффективности есть масса исследований о том что на удаленке работа строится эффективней. В офисах сотрудник тратит время и силы на то что бы добраться, вернуться с работы, работают в лучшем случае плотно 8 часов, где пол дня уходит на покурить, поболтать в столовой, и тд. На удаленке в моей практике всегда была производительность намного выше, как и время реакции на инциденты и проблемы - это что касается безопасности.
04:04:34 01-03-2026
Какую статью не открой, везде эксперты))) после месячных курсов.