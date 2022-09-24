«Ты всего лишь трус»: Кадыров обратился к уклонистам от частичной мобилизации

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к уклонистам от частичной мобилизации, назвав их трусами и предателями. В своём Telegram-канале он заявил, что такие люди относятся ко «второму сорту».

«Я обращаюсь к тебе, уклонист. Ты можешь придумывать разные оправдания. Ты можешь сказать, что ты не поддерживаешь нынешнюю политику. Ты можешь придумать сказку, что тебе чужда идея войны и концепция оружия или что ты просто не приемлешь насилие. Но знай, ты всего лишь трус, предатель и человек второго сорта», — написал Кадыров.

Кадыров отметил, что, когда уклонист нуждается в государстве, то он «гражданин с большой буквы, требующий соблюдения» своих прав.

«Но когда государству нужна твоя поддержка и тебе протягивают повестку, кто ты? Нет, ты не благодарный государству и верный народу защитник. Ты обычный трус, раб своей заячьей души, бросаешь родственников, друзей, знакомых, дом, город», — заявил Кадыров.

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