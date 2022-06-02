У барнаульца под капотом «Линкольна» птицы свили гнездо и отложили яйца

У барнаульца в автомобиле марки «Линкольн» обнаружился неожиданный «подарок» — птицы свили гнездо под капотом машины и отложили в него яйца. Пернатые решили разместить свой дом между радиатором и его решеткой.

В паблике «Черное и Белое Барнаул» отмечают, что владелец не стал его оттуда убирать и решил дождаться, пока птенцы вылупятся.