У моста на Новом рынке начнут укладывать трубы теплосети

В Барнауле коммунальщики готовятся к укладке труб теплосети у моста на Новом рынке. Об этом сообщает телеграм-канал «Мост».

На трёх из восьми пролётах устанавливать трубы начнут уже 13 августа.

«Параллельно на трёхпролётном путепроводе выполняется демонтаж железобетонных стоек, затем рабочие приступят к устройству фундаментов опор для путепровода, а на восьмипролётном путепроводе — к устройству буронабивных свай», — сказано в сообщении.

Подрядчик также рассказал о том, что в «технологические окна» уже демонтировано 10 балок пролётных строений восьмипролётного путепровода. Работы ведутся на трёх пролётах. В каждом из них по 19 балок.