Ученые назвали идеальную длительность секса. Не очень долго
Слишком продолжительный половой акт может разочаровать партнеров
Ученые из Университета штата Пенсильвания рассказали, сколько должен длиться идеальный секс. Как сообщает "Федеральное агентство новостей", эксперты отметили, что слишком долгий половой акт может вызвать разочарование у партнеров.
Работа над исследованием об оптимальной длительности полового акта велась много лет. Ученые собирали информацию с помощью врачей, социальных работников, психологов и семейных консультантов, а также опрашивали тысячи респондентов.
В итоге эксперты пришли к выводу, что идеальный секс длится не более 13 минут. По данным ученых, назвать половой акт коротким можно, если он занимает от одной до двух минут. От трех до семи минут – это уже нормальная длительность секса. Оптимальным же американские ученые назвали занятие любовью, которое продолжается от 7 до 13 минут.
Также исследователи отметили, что секс длительностью от десяти минут до получаса является слишком долгим. Половые акты, которые занимают более 30 минут, в работе ученых не описаны.
Как рассказал ведущий автор исследования и доцент кафедры психологии Эрик Корти, часто у мужчин и женщин возникают нереалистичные представления о времени полового акта. Из-за этого у любовников может возникнуть разочарование. Американские ученые же развеивают это представление и демонстрируют реальные цифры.