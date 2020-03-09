Ученые рассказали о вреде гаджетов для мозга

Японские ученые рассказали, что чрезмерное использование смартфонов и компьютеров способно вызвать переутомление головного мозга. Это способствует раннему развитию умственной деменции и депрессии. Их слова передает Nikkei Style.

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Как отмечает нейрохирург Аюми Окумура, в последнее время в мире увеличилось число диагнозов нарушения памяти у людей. При этом он подчеркивает, что такой диагноз все чаще ставят не только пожилым людям, но и лицам в возрасте от 30 до 60 лет.

По словам эксперта, именно эти люди активнее других пользуются гаджетами, тем самым подвергая свой мозг сильному стрессу из-за переизбытка информации. "Когда количество вводимой информации увеличивается, мозг не справляется с обработкой и превращается в свалку", – рассказал Окумура.

Чтобы избежать перенапряжения, японские медики рекомендуют как можно чаще отдыхать от технологий и хорошо высыпаться. Также врачи призывают отказаться от гаджетов во время еды, а после обеда хорошим отдыхом для мозга станет 15-минутный сон.