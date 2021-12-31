Умер старший брат патриарха Кирилла протоиерей Николай Гундяев

В Петербурге на 82-м году жизни скончался протоиерей Николай Гундяев

31 декабря 2021, 17:12, ИА Амител

Брат патриарха Московского и всея Руси Кирилла, почётный настоятель Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга протоиерей Николай Гундяев скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает Lenta.ru.

"Тридцатого декабря 2021 года, на 82-м году жизни, после тяжёлой продолжительной болезни отошёл ко Господу почётный настоятель Спасо-Преображенского собора г. Санкт-Петербурга, профессор, ректор Ленинградской духовной академии в 1986-87 гг. протоиерей Николай Гундяев, старший брат святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла", – говорится на сайте Русской православной церкви.

Его отпевание состоится 2 января, а похороны пройдут на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.