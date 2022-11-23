В 18 малых сёлах Алтайского края появилась мобильная связь и беспроводной интернет

«Ростелеком» завершил запланированные в 2022 году работы по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Оператор смонтировал базовые станции мобильной связи 4G (LTE) и беспроводной интернет в малых сёлах Алтайского края. Работы выполнены по соглашению с Министерством цифрового развития.

В проект УЦН 2.0 в этом году вошли 18 населённых пунктов, где живут от 100 до 500 человек. В октябре первые базовые станции появились в Сидоровке и Хабазино Топчихинского района. В ноябре монтаж станций завершился ещё в 16 сёлах, среди которых — Толстая Дубрава Алейского района, Павловка (городской округ Славгород), Белово Усть-Пристанского района, Верх-Ая Алтайского района, посёлок Татьяновка Благовещенского района и другие.

«При поддержке государства „Ростелеком“ создаёт в регионе цифровой каркас, используя возможности которого можно предоставлять все современные услуги и сервисы, действующие в стране. В этом году совместно с подрядной организацией мы построили базовые станции в 13 районах края. Работы велись по стандартной схеме, технически всё сделано грамотно и в срок», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

За два года федерального проекта УЦН 2.0 мобильная связь появилась в 60 малых сёлах Алтайского края. Об этом рассказал министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов после встречи с жителями села Хабазино Топчихинского района.

«Доступ к мобильной связи и беспроводному интернету получили более 17 тысяч сельских жителей. Связь здесь востребована. У сельчан появилась реальная возможность прикоснуться к современным цифровым услугам. Это большое и важное событие, поскольку связь закрывает потребность в ежедневных коммуникациях, помогает решать проблемы дистанционно и оперативно. Кроме того, повсеместное внедрение современных стандартов сотовой связи является драйвером для развития цифровых сервисов в регионе», — рассказал Зрюмов.

Сергей Лавренюк показывает Евгению Зрюмову качество мобильной связи / Фото: пресс-служба «Ростелеком»

В 2023 году «Ростелеком» планирует запустить мобильную связь в 31 населённом пункте края. Народное голосование по проекту продлено до 26 ноября. По его результатам базовые станции в следующем году дополнительно построят ещё в 43 населённых пунктах региона.