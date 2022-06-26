В Алтайском крае продают копию «Катюши» за 3 млн рублей

В селе Шипуново выставили на продажу реплику «Катюши» 1940-го года выпуска за 3 млн рублей. Согласно объявлению на сайте Drom, она изготовлена по чертежам, однако «ничего противозаконного не содержит».

По словам собственника, транспортное средство подойдет для реконструкций, выставок или для установки на постамент. Транспортное средство с объемом в 6 литров и пробегом в 100 км подойдет для реконструкций, выставок или для установки на постамент.