В Алтайском крае вновь объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

Очередное штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«В Алтайском крае в ближайшие два часа 19 июня с сохранением ночью и днём 20 июня ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, местами шквалистое усиление ветра до 22 м/с», — сказано в сообщении.

Спасатели напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности в период непогоды.

Напомним, что в Барнауле из-за сильного ливня затопило несколько улиц, а улицу Попова перекрыли, чтобы автомобили «не утонули».