В Барнауле началась церемония возложения цветов к Мемориалу Славы, сообщает корреспондент amic.ru

Отдать дань уважения погибшим в войне пришли губернатор Алтайского края Виктор Томенко, спикер АКЗС Александр Романенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк. Также церемонию посетили сотни жителей города.

После этого в 10:00 на площади Советов начнётся Парад Победы, а затем — акция «Бессмертный полк». Какие ещё праздничные мероприятия пройдут в краевой столице 9 мая — читайте в материале amic.ru.