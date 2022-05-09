В Барнауле началась церемония возложения цветов к Мемориалу Славы
Отдать дань уважения погибшим в войне пришли главные политики региона и сотни жителей города
9 мая 2022, 09:15, Никита Черников
В Барнауле началась церемония возложения цветов к Мемориалу Славы, сообщает корреспондент amic.ru
Отдать дань уважения погибшим в войне пришли губернатор Алтайского края Виктор Томенко, спикер АКЗС Александр Романенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк. Также церемонию посетили сотни жителей города.
После этого в 10:00 на площади Советов начнётся Парад Победы, а затем — акция «Бессмертный полк». Какие ещё праздничные мероприятия пройдут в краевой столице 9 мая — читайте в материале amic.ru.
«Бессмертный полк» в Барнауле. Как шествие пройдет в 2022 году и как принять в нем участие?
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