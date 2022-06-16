Сквер медиков в Барнауле планируют обустроить уже в 2022 году

В Барнауле прошло совещание, на котором обсудили проект будущего Сквера медиков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Предварительные эскизы разработали специалисты Института архитектуры и дизайна АлтГТУ. Доцент Артём Малыгин рассказал о том, что необходимо было создать уютное пространство с большим количеством зелени (деревьями, многолетними растениями) и малыми архитектурными формами, скамейками, освещением. А также органично вписать в эту территорию памятный знак медицинским работникам.

На данный момент на территории будущего сквера снесли торговые постройки, отсыпали площадку и отгородили парковку.

Благоустройство территории разделили на два этапа. На первом этапе проведут озеленение и установку архитектурных форм, а на втором — установят памятник врачам.

Первый этап планируют завершить ко Дню города, а второй — в 2023 году.