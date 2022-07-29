В Барнауле оказались самые дешёвые по Сибири хлеб, колбаса и сахар

Томскстат подсчитал средние цены на продукты в городах Сибири на 22 июля. Согласно результатам исследования, в Барнауле самые дешевые хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, гречка, колбаса и сахар.

Так, килограмм хлеба в столице Алтайского края стоит 74,34 рубля, килограмм крупы гречневой-ядрицы — 118,36 рубля. За 1 кг варёной колбасы нужно отдать 419,6 рубля, а сахар-песок продают по 68 рублей за килограмм.

Высокие цены отмечают в Горно-Алтайске, в частности на молоко и гречку, в Иркутске — на масло и сметану, а также в Новосибирске, там самые высокие цены на яйца и говядину.

Лидером по «завышенным» ценникам оказался Кызыл — в этом городе самая высокая стоимость охлаждённой курицы, сахара и моркови. При этом в столице Тувы дешевле, чем везде, можно купить говядину и яйца.