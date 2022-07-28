В Барнауле собаки нападают на людей и убегают на стройку в случае опасности

Барнаульцы обсуждают в паблике «Чёрное и Белое», представляет ли опасность для людей небольшая стая собак, кидающихся на прохожих.

«На улице Шумакова, 23а, собаки нападают на людей. Их уже пытались поймать, но они забегают на территорию стройки, которая находится рядом. Просьба предать огласке, пока никто не пострадал от этих собак», — написала местная жительница.

В комментариях к записи отметили, что собаки просто «выпроводили с территории — это их обычное поведение».

«Охраняют? Так пусть и сидят за забором!» — ответил барнаулец.

Всех, кто обычно ходит мимо стройки, успокоили: «Вас же не съели. Значит, не всё так страшно».