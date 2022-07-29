В Бийске дети доламывают фонтан на бульваре Вали Максимовой. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Горожане недовольны тем, что периодически фонтан не работает, или тем, что напор воды слишком мал. При этом дети, которые продолжают купаться в нём, ломают незащищённый механизм.

«В этом заключается наша самая большая проблема: детки купаются в фонтане и закрывают незащищённые форсунки. От этого сгорают дорогостоящие германские двигатели, семи мы уже лишились», — рассказал человек, занимающийся обслуживанием фонтана.

Специалист добавил, что в крупных городах люди уже давно перестали купаться в фонтанах, чтобы не ломать их, а в Бийске приходится распределять мощность из-за сломанных форсунок, из-за чего напор воды становится меньше.

Мужчина отметил, что ему непонятно, почему люди продолжают лезть в фонтан, а некоторые купают в нём даже своих собак.