В Бийске может появиться торговый центр на месте бывшего болота

В Бийске на спуске на Зелёный Клин может появиться ещё один торговый центр. Как сообщает «Бийский рабочий», участок в 15 тысяч квадратных метров предлагают арендовать на 66 месяцев за 1,6 млн рублей, однако за это время арендодатель должен будет построить там объект.

Землю предлагают под размещение торгового центра, магазин, рынок, объект общепита и прочее. Земля здесь относится к общественно-деловой.

Отметим, что ранее здесь располагалось болото — на участок стекали талые воды со стороны частного сектора и от многоквартирных домов. Оно было довольно живописным — поросший камышом водоём привлекал диких уток. Однако во время постройки «Ленты» в 2012 году болото решили засыпать.