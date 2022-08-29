В центре все плохо: Семибалльные пробки сковали Барнаул

Семибалльные пробки сковали Барнаул вечером 29 августа. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», совсем плохо обстоят дела с проездом по проспекту Строителей, Красноармейскому, Ленина и Калинина, а также по улицам Молодежная, Челюскинцев, Советская и Цеховая.

Также затруднен проезд по объездной дороге — пробки наблюдаются на улице Кутузова и Шоссе ленточный бор. Небольшие заторы есть на пересечении улицы Попова с Павловским трактом и улице Балтийской.

Сравнительно свободно может проехать в Индустриальный район через поселок Борзовая Заимка — пробок нет ни на Змеиногорском тракте, ни на Лесном.