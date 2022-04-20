В число получателей «Пушкинской карты» могут войти пенсионеры, учителя и школьники младше 14 лет. Как сообщает пресс-служба АКЗС, об этом в ходе интернет-конференции рассказала председатель комитета по спорту, культуре и молодежной политике Татьяной Ильюченко.

В форума житель Бийска посетовал депутату, что пользоваться «Пушкинской картой» можно только с 14 лет.

«Было бы здорово и правильно, если бы можно было родителям немного сэкономить на культурном просвещении детей. Не знаете, может есть планы снизить возраст для участников Пушкинской карты?», — спросил он.

Ильюченко подчеркнула, что подобное возрастное ограничение, предположительно, связано с предусмотренным механизмом оформления карты. Она добавила, что «Пушкинская карта» оказалась широко востребована и в Алтайском крае. Сейчас рассматриваются предложения по расширению распространения ее действия, в том числе на учителей и пенсионеров.

«Мне кажется, что Ваша идея снижения возраста для возможных получателей „Пушкинской карты“ совершенно правильная. В ближайшее время комитет совместно с региональным министерством культуры рассмотрит вопрос о направлении предложения в Министерство культуры Российской Федерации», — заверила бийчанина Татьяна Ильюченко.

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Она добавила, что в контексте повышения внимания культурному воспитанию детей среднего и младшего школьного возраста, предложение будет актуально не только для многих жителей Алтайского края, но и для всей России.

На сегодняшний день в Алтайском крае к проекту «Пушкинская карта» присоединились 14 кинотеатров и кинозалов: барнаульский «Пионер», сеть «Киномир» в Барнауле и Бийске, а также кинозалы в Славгороде, Камне-на-Оби, Заринске, Алтайском, Ключевском, Кулундинском, Смоленском районах.

Сейчас в программе «Пушкинская карта» участвуют более 30 учреждений культуры Алтайского края — краевые и муниципальные театры, музеи, концертные организации, дома культуры, кинотеатры и кинозалы.